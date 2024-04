Pressfocus Na zdjęciu: Andrew Robertson

West Ham Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2024 15:41 .

West Ham United – Liverpool FC, typy i przewidywania

West Ham po raz ostatni wygrał u siebie w lidze dwa miesiące temu. Wtedy londyńczycy ograli 4:2 Brentford. Teraz skala trudności będzie większa. Szczególnie, że na London Stadium przybędzie Liverpool, czyli trzeci najlepiej punktujący zespół na wyjazdach w ostatnich pięciu meczach. The Reds powinni zatem poradzić sobie z ekipą Davida Moyesa. Mój typ: wygrana Liverpoolu.

Oskar STS 1,52 Wygrana Liverpoolu Przejdź do STS

West Ham United – Liverpool FC, ostatnie wyniki

Miniona kolejka była wyjątkowo nieudana dla West Hamu, który został rozbity przez Crystal Palace aż 2:5. Wcześniej zdarzyła się porażka 0:2 z Fulham. Młoty odpadły także z Ligi Europy na etapie ćwierćfinału po przegranym dwumeczu z Bayerem Leverkusen.

Z kryzysem formy zmaga się także Liverpool, który przegrał aż dwa z trzech ostatnich meczów w Premier League. The Reds dali się pokonać Crystal Palace i Evertonowi. Zespół Juergena Kloppa nie gra już też w Lidze Europy, gdzie lepsza w dwumeczu okazała się Atalanta.

West Ham United – Liverpool FC, historia

Kluby te już dwukrotnie rywalizowały ze sobą w tym sezonie. West Ham spisał się w nich katastrofalnie, ponieważ w Premier League przegrał z Liverpoolem 1:3, a w Pucharze Ligi Angielskiej aż 1:5.

West Ham United – Liverpool FC, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną West Hamu wynosi mniej więcej 5.40 a typ na zwycięstwo Liverpoolu to około 1.52. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.80. Przy okazji obstawiania tego spotkania można skorzystać z promocji oferowanej przez STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

West Ham United – Liverpool FC, przewidywane składy

West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 2 Benjamin Johnson 3 Aaron Cresswell 11 Kalvin Phillips 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 23 Alphonse Areola 42 Kaelan Casey 45 Divin Mubama 61 Lewis Orford 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 19 Harvey Elliot 21 Konstantinos Tsimikas 38 Ryan Gravenberch 42 Bobby Clark 62 Caoimhin Kelleher 76 Jayden Danns 78 Jarell Quansah

West Ham United – Liverpool FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana West Hamu 0% Remis 0% Wygrana Liverpoolu 100% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana West Hamu

Remis

Wygrana Liverpoolu

West Ham United – Liverpool FC, transmisja meczu

Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay oraz kanale telewizyjnym Canal+ Sport i Canal+ Premium. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na London Stadium już w najbliższą sobotę, 27 kwietnia o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.