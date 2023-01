fot. PressFocus Na zdjęciu: Marc Gual

Marc Gual zostanie latem nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Hiszpański napastnik miał już podpisać porozumienie ze stołecznym klubem – informuje Paweł Gołaszewski.

Marc Gual przebywa na wypożyczeniu w Jagiellonii Białystok

Formalnie Hiszpan jest zawodnikiem ukraińskiego Dnipro-1

Latem Gual zostanie napastnikiem Legii Warszawa

Hitowy transfer wewnątrz Ekstraklasy

Marc Gual trafił do Jagiellonii Białystok na wypożyczenie w marcu 2022 roku. Szybko stworzył z Jesusem Imazem duet, którego zazdrości cała Ekstraklasa. Sam napastnik wykazuje się świetnymi umiejętnościami i wysoką skutecznością, bowiem w obecnym sezonie strzelił w lidze osiem goli i dołożył do nich trzy asysty. Nie ulega wątpliwościom, że 26-latek jest jednym z najlepszych piłkarzy ofensywnych w kraju, dlatego Jagiellonia z góry była nastawiona na rozstanie.

Pierwotnie Gual mógł zmienić klub już zimą, lecz zespół z Białegostoku zdołał przekonać go do pozostania przynajmniej do końca sezonu. Wówczas wygaśnie jego wypożyczenie, lecz Hiszpan nie wróci do Dnipro-1. Wszystko wskazuje na to, że wybrał już swojego nowego pracodawcę, którym będzie Legia Warszawa.

26-latek zasili latem szeregi stołecznej ekipy. To oznacza, że Legia doszła do porozumienia z Ukraińcami, którzy przedwcześnie rozwiążą jego obowiązujący do połowy 2024 roku kontrakt. Gual dogadał się już w sprawie warunków indywidualnej umowy.

🚨Legia Warszawa odpala bombę transferowa w letnim oknie! Marc Gual za pół roku przeprowadzi się do stolicy! Kosmiczny ruch Jacka Zielińskiego 👏👏👏 — Paweł Gołaszewski (@golaszewski_p) January 29, 2023

To wielkie wzmocnienie Legii, która boryka się z problemami kadrowymi w ofensywie. Brakuje jej napastnika będącego gwarantem bramek. Gual z pewnością jest piłkarzem, który wprowadzi na Łazienkowską ogromną jakość.

Zobacz również: