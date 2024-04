Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Jagiellonia – Pogoń. Bartłomiej Wdowik: Wyniki budują atmosferę

Jagiellonia Białystok jest coraz bliżej zdobycia historycznego mistrzostwa Polski. Duma Podlasia przed 30. kolejką PKO BP Ekstraklasy zajmuje pozycję lidera i ma 4 punkty przewagi nad drugim Śląskiem Wrocław. W ten weekend podopiecznych Adriana Siemieńca czeka jednak bardzo trudne zadanie – pojedynek z Pogonią Szczecin (piątek, 26 kwietnia, godz. 20:30). Głos przed tym spotkaniem zabrał wahadłowy popularnej Jagi – Bartłomiej Wdowik.

– Towarzyszą nam pozytywne emocje. Nie ma presji. Trener oraz sztab wpajają nam, żeby skupiać się na kolejnym meczu, a najważniejsze jest najbliższe starcie. Skupiamy się na Pogoni, nie wybiegamy do przodu. Teraz liczy się spotkanie z Pogonią, które oczywiście chcemy wygrać – powiedział Bartłomiej Wdowik cytowany przez oficjalną stronę internetową Jagiellonii Białystok.

– W szatni panują jak najbardziej pozytywne nastroje. Jesteśmy liderem, a wyniki budują atmosferę. W szatni jesteśmy zżyci, dobrze się dogadujemy, panuje fajna atmosfera. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak to wygląda. Co do odkucia się na Pogoni, za te dwa przegrane mecze, to teraz Pogoń przyjeżdża do nas, będzie prawie cały stadion. Chcemy zrewanżować się Pogoni i pokazać naszą siłę. Kibice będą z nami, to goście będą w trudnej sytuacji. Oczywiście Pogoń ma dużo jakościowych zawodników, jak Kuluris, Ulvestad czy Grosicki. Mają jakość, ale my patrzymy na siebie i swoje atuty z przodu. Chcemy je wykorzystać, dominować, stwarzać sytuacje – dodał.