Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Gianluca Scamacca

Scamacca ma szansę zagrać na Euro, Spalletti dał się przekonać

Gianluca Scamacca podczas listopadowego zgrupowania reprezentacji Włoch podpadł Luciano Spallettiemu. Napastnik noc poprzedzającą kluczowe spotkanie z Ukrainą spędził na graniu na konsoli. Zachowanie 25-latka nie spodobało się selekcjonerowi, który za karę nie powołał go na mecze towarzyskie w marcu przeciwko Ekwadorowi i Wenezueli. Jednak ostatnie występy zawodnika La Dei poskutkowały zmianą decyzji. Jak donosi La Gazzetta dello Sport, piłkarz może liczyć na ponowną grę w reprezentacji.

Luciano Spaletti ich zdaniem wybaczył zawodnikowi błędy z przeszłości i otworzył dla niego drzwi do kadry narodowej. Oznacza to, że Scamacca wciąż ma szanse na grę podczas Mistrzostw Europy 2024. Włochy na europejskim czempionacie zmierzą się w grupie B z Chorwacją, Hiszpanią oraz Albanią. Squadra Azzurra na niemieckich boiskach będzie bronić tytułu wywalczonego przed trzema laty, gdy pokonali w finale reprezentację Anglii w rzutach karnych.

Scamacca natomiast znajduje się w wysokiej formie, co udowadnia w ostatnich tygodniach. Łącznie w bieżących rozgrywkach w barwach Atalanty rozegrał 36 spotkań, w których strzelił 15 goli i zaliczył 5 asyst. Do Bergamo trafił przed rokiem z West Hamu za 25,5 miliona euro. Przygoda Włocha z Premier League nie była jednak udana, przez co napastnik zdecydował się na szybki powrót do ojczyzny.