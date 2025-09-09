Raków wypożyczył dwóch graczy do Zagłębia. Taka jest kwota wykupu

16:23, 9. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Filip Trokielewicz, Piłka Nożna

Zagłębie Lubin w ostatni dzień okienka transferowego wypożyczyło Leonardo Rochę oraz Jesusa Diaza z Rakowa Częstochowa. Filip Trokielewicz z tygodnika "Piłka Nożna" przekazał, że kwota wykupu tych graczy to w obu przypadkach dwa miliony złotych.

Leszek Ojrzyński
imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Miedziowi mogą wykupić dwóch graczy Rakowa po sezonie

Zagłębie Lubin po dotychczasowych meczach tego sezonu ma na swoim koncie w sumie sześć punktów. Daj to więc średnią jednego punktu na mecz, co zdaje się jest wynikiem poniżej oczekiwań Miedziowych. Właściwie można wprost powiedzieć, że pierwsze tygodnie nowej kampanii są słabe w wykonaniu tego zespołu, co spowodowało, że w ostatnim dniu okienka transferowego zdecydowano się na jeszcze dwa wzmocnienia.

Z Rakowa Częstochowa do zespołu z Dolnego Śląska wypożyczony został Leonardo Rocha oraz Jesus Diaza. Obaj ofensywni gracze nie mieli zbyt dużej przyszłości w zespole Marka Papszuna, z tego też powodu pozwolono im zmienić barwy klubowe w ostatniej chwili. Jak wiadomo, w przypadku obu tych transferów czasowych zapisano opcję wykupu po sezonie. Według informacji przekazanych przez Filipa Trokielewicza z tygodnika „Piłka Nożna”, w zarówno wykup Rochy, jak i Diaza będzie kosztował Zagłębie dwa miliony złotych.

Wydaje się, że jest to kwota odpowiednia dla obu tych graczy, którzy jeśli zyskają zaufanie ze strony Leszka Ojrzyńskiego, to mogą okazać się czołowymi postaciami zespołu. Szczególnie w tej roli można spodziewać się po Rochy, który w Radomiaku Radom pokazał, że potrafi strzelać gole.

