Raków odrzucił ofertę Legii! Absurdalny bonus za Papszuna

Raków Częstochowa odrzucił pierwszą i jak na razie jedyną ofertę Legii Warszawa za Marka Papszuna. W propozycji znalazły się różne bonusy. Portal Weszło ujawnił jeden z nich, który wydaje się absurdalny.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Bonus za awans do LM – tak Legia chciała przekonać Raków do oddania Papszuna

Legia Warszawa od prawie miesiąca szuka nowego trenera, który zastąpi Edwarda Iordanescu. W tym czasie za wyniki zespołu tymczasowo odpowiada Inaki Astiz. Kiedy stołeczny klub ogłosi nazwisko nowego szkoleniowca? Tego nie wie nikt. Kandydat jest, a nawet zdążył już dogadać się z klubem. Stery 15-krotnych mistrzów Polski ma przejąć Marek Papszun, ale do podpisania kontraktu jeszcze daleka droga.

Wiadomo, że do Częstochowy wpłynęła oferta za Papszuna. Problem w tym, że Raków uznał ją za „skrajnię obrażającą”. Propozycja miała zawierać same bonusy, ale zero natychmiastowej opłaty za wykup trenera. Paweł Paczul z Weszło ujawnił, jaki to miał być bonus.

Okazuje się, że w tle była Liga Mistrzów, a dokładnie awans do fazy ligowej. Tak więc w przypadku awansu do najbardziej prestiżowych europejskich pucharów Raków Częstochowa mógłby liczyć na otrzymanie gotówki w zamian za oddanie Marka Papszuna. Media od razu okrzyknęły ten bonus „absurdalnym”, ponieważ ostatni raz polski klub grał w Lidze Mistrzów w sezonie 2016/2017. Co więcej, Wojskowi od kilku sezonów nie zbliżyli się do zdobycia mistrzostwa Polski, nie mówiąc już o awansie do fazy grupowej/ligowej Ligi Mistrzów.

Dziennikarz dodał, że wspomniana oferta była jak na razie jedyną, jaką Legia zaproponowała Rakowowi. Medialne doniesienia sugerują, że częstochowianie oczekują ok. miliona euro za wykup trenera. Nie wiadomo więc czy stołeczny klub zdecyduje się na drugą ofertę.