Legia złożyła ofertę za Papszuna. Raków nie wahał się z decyzją

Legia Warszawa złożyła już ofertę wykupu Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa. Medaliki uznały ją jednak na za "skrajnie obrażającą". Takie informacje przekazał Krzysztof Marciniak w programie Liga+ Extra.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków nie zaakceptował oferty Legii za Papszuna

Marek Papszun zdaniem wielu mediów jest bliski odejścia do Legii Warszawa. Temat transferu trenera z Rakowa do stołecznego klubu nie schodzi z czołówek od kilku dni. Według płynącego przekazu Papszun miał już wyrazić zgodę na przenosiny. Teraz muszą dogadać się kluby.

Jak przekazał Krzysztof Marciniak w programie Liga+ Extra, Legia złożyła już ofertę za szkoleniowca, ale spotkała się z szybką odmową. – Według informacji Marek Papszun jest już z Legią dogadany. Druga kwestia to jest tylko ustalenie, jak kluby, czyli Legia i Raków dogadają się odnośnie de facto transferu. To jest informacja, którą możemy dzisiaj państwu przekazać. Legia złożyła oficjalną ofertę wykupu kontraktu Marka Papszuna. I tu cytat. „Oferta została uznana za skrajnie obrażającą” – powiedział dziennikarz Canal+ Sport.

Krzysztof Marciniak nie zdradził, o jakiej kwocie jest mowa. Zaznaczył natomiast, że to dopiero początek negocjacji. – Nie wygląda mi na to, aby ta sytuacja miała się rozwiązać w ciągu 24 godzin – dodał.

Złożona przez Legię oferta wykupu kontraktu Marka Papszuna uznana przez Raków za "skrajnie obrażającą". pic.twitter.com/dTM2oCK547 — Krzysztof Marciniak (@Marciniak_k) November 23, 2025

Wszystko wygląda więc na to, że najbliższe dni przyniosą kolejne spekulacje w temacie przenosin Marka Papszuna do Legii Warszawa. Z pewnością jest to temat, który ekscytuje wielu kibiców piłki nożnej w Polsce. Jeśli przenosiny trenera do stolicy zostaną sfinalizowane to będzie to jeden z bardziej medialnych transferów ostatnich lat.

