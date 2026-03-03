Raków może ruszyć na ratunek innemu klubowi. Są na skraju bankructwa

Skra Częstochowa, która jeszcze w poprzednim sezonie występowała w Betclic 2. lidze jest na skraju bankructwa. Według informacji Kamila Głębockiego z "NaWylot.pl", trwają rozmowy ws. pomocy ze strony Rakowa Częstochowa.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Dramat drugiego klubu z Częstochowy

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć ma swoje problemy. Niemniej można powiedzieć, że to kolejna udana kampanii i Michał Świerczewski może być umiarkowanie zadowolony. Klub pod jego wodzą wciąż się rozwija i stale idzie do przodu. Z tego też powodu może on sobie pozwolić na nieco inne wydatki, a czymś takim z pewnością byłaby pomoc dla Skry Częstochowa.

Drugi klub w mieście spod Jasnej Góry ma bowiem olbrzymie problemy finansowe i właściwie jest na skraju bankructwa. W Skrze nigdy nie było zbyt wiele środków, ale teraz – jak informuje Kamil Głębocki z serwisu NaWylot.pl – sytuacja jest katastrofalna. Drużyna może zostać wycofana z Betclic 3. ligi, a klubowe konta zajęte są przez komorników. Piłkarz z kolei od długiego czasu nie mają wypłat. Dlatego też toczą się rozmowy z Rakowem, który mógłby pomóc lokalnemu rywalowi, ale też partnerowi.

Relacje w Częstochowie pomiędzy oboma klubami bowiem z całą pewnością są inne, niż w wielu innych miastach. Raków współpracuje ze Skrą, a w kadrze zespołu z 3. ligi jest wielu graczy wypożyczonych z Medalików. Jak przekazał dziennikarz serwisu „NaWylot.pl”, klub potrzebuje około pół miliona złotych, aby dokończyć sezon.

Zobacz także: Polacy za granicą #12: Pietuszewski z debiutanckim golem, przebudzenie Lewandowskiego. Co działo się w weekend?