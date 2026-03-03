Raków może ruszyć na ratunek innemu klubowi. Są na skraju bankructwa

18:11, 3. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kamil Głębocki, NaWylot.pl

Skra Częstochowa, która jeszcze w poprzednim sezonie występowała w Betclic 2. lidze jest na skraju bankructwa. Według informacji Kamila Głębockiego z "NaWylot.pl", trwają rozmowy ws. pomocy ze strony Rakowa Częstochowa.

Michał Świerczewski
Obserwuj nas w
fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Dramat drugiego klubu z Częstochowy

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć ma swoje problemy. Niemniej można powiedzieć, że to kolejna udana kampanii i Michał Świerczewski może być umiarkowanie zadowolony. Klub pod jego wodzą wciąż się rozwija i stale idzie do przodu. Z tego też powodu może on sobie pozwolić na nieco inne wydatki, a czymś takim z pewnością byłaby pomoc dla Skry Częstochowa.

Drugi klub w mieście spod Jasnej Góry ma bowiem olbrzymie problemy finansowe i właściwie jest na skraju bankructwa. W Skrze nigdy nie było zbyt wiele środków, ale teraz – jak informuje Kamil Głębocki z serwisu NaWylot.pl – sytuacja jest katastrofalna. Drużyna może zostać wycofana z Betclic 3. ligi, a klubowe konta zajęte są przez komorników. Piłkarz z kolei od długiego czasu nie mają wypłat. Dlatego też toczą się rozmowy z Rakowem, który mógłby pomóc lokalnemu rywalowi, ale też partnerowi.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Relacje w Częstochowie pomiędzy oboma klubami bowiem z całą pewnością są inne, niż w wielu innych miastach. Raków współpracuje ze Skrą, a w kadrze zespołu z 3. ligi jest wielu graczy wypożyczonych z Medalików. Jak przekazał dziennikarz serwisu „NaWylot.pl”, klub potrzebuje około pół miliona złotych, aby dokończyć sezon.

Zobacz także: Polacy za granicą #12: Pietuszewski z debiutanckim golem, przebudzenie Lewandowskiego. Co działo się w weekend?