Raków ma problem. Kluczowy gracz wypada na dłużej, niż zakładano

Raków Częstochowa w najbliższych miesiącach będzie musiał sobie radzić bez Zorana Arsenicia. Defensor będzie bowiem pauzować 16 tygodni, czyli więcej, niż zakładano. Informacje w tej sprawie przekazał sam klub.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Raków będzie musiał sobie radzić bez Zorana Arsenicia

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie, bowiem w rozgrywkach PKO Ekstraklasy zajmują oni dopiero 12. miejsce w tabeli. Wielu przed startem tej kampanii spodziewało się, że Medaliki powalczą o mistrzostwo kraju, ale do tej poru niewiele na to wskazuje, choć oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić.

Z pewnością jednak kibiców mogą cieszyć wyniki w Lidze Konferencji Europy. Najpierw bowiem udało się zakwalifikować do fazy ligowej tych rozgrywek, a w pierwszym meczu pokonać zespół Universitatea Craiova 2:0. Wiadomo już jednak, że w tej fazie rozgrywek nie będzie mógł wystąpić Zoran Arsenić. Jedyną szansą dla Chorwata jest awans swoich kolegów do strefy pucharowej. Wszystko bowiem przez fakt, że w meczu z Lechem Poznań defensor doznał poważnej kontuzji.

Pierwotnie pierwsze diagnozy mówiły o kilku tygodniach przerwy, ale w najnowszym komunikacie Rakowa Częstochowa czytamy aż o 16 tygodniach przerwy. Zoran Arsenić przeszedł już zabieg złamanej kości strzałkowej, ale do treningów i gry wróci najwcześniej w lutym. W tym sezonie 31-letni środkowy obrońca rozegrał dla zespołu spod Jasnej Góry 13 spotkań. W sumie ma ich 144.

