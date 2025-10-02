PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Pieńko

Liga Konferencji. Raków pokonał Universitateę Craiova

W czwartkowy wieczór byliśmy świadkami interesującego meczu pomiędzy Rakowem Częstochowa a Universitateą Craiova w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Drużyna Medalików przystępowała do tego starcia w roli faworyta i ostatecznie udowodniła swoją wyższość nad rywalem z Rumunii, odnosząc zwycięstwo 2:0. Podopieczni Marka Papszuna przez całe zawody kontrolowali przebieg gry, jednak kibice zgromadzeni na ArcelorMittal Park w Sosnowcu na pierwszego gola musieli poczekać do drugiej połowy.

Zaraz po zmianie stron, w 47. minucie, na listę strzelców wpisał się Tomasz Pieńko, który otworzył wynik spotkania i zapewnił prowadzenie zespołowi spod Jasnej Góry. Chwilę później, w 56. minucie, sytuacja gości skomplikowała się jeszcze bardziej – czerwoną kartkę obejrzał bowiem obrońca Craiovej, Vladimir Screciu. Raków w pełni wykorzystał grę w przewadze, ponieważ w końcówce meczu przypieczętował zwycięstwo. Autorem drugiej bramki dla gospodarzy był Oskar Repka, który ustalił wynik dzisiejszej rywalizacji na 2:0.

Tym samym Marek Papszun zaliczył udany debiut w głównej fazie europejskich pucharów, a jego drużyna rozpoczęła przygodę w Lidze Konferencji od kompletu punktów. Wygrana z Universitateą Craiova jest dla wicemistrzów Polski dobrym prognostykiem przed kolejnymi spotkaniami fazy ligowej, w której częstochowski klub zmierzy się odpowiednio z Sigmą Ołomuniec, Spartą Praga, Rapidem Wiedeń, HSK Zrinjskim Mostar oraz Omonią Nikozja. Kibice Rakowa mają nadzieję, że zespół Medalików powalczy o awans do fazy pucharowej.

Raków Częstochowa – CS Universitatea Craiova 2:0 (0:0)

1:0 Tomasz Pieńko 47′

2:0 Oskar Repka 80′