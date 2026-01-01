Raków Częstochowa złożył ofertę za obrońcę. Chorwat na celowniku

Raków Częstochowa złożył ofertę za Duje Dujmovicia ze Zrinjskiego Mostar - podał portal Bljesak.info. Bośniacki klub jednak odrzucił propozycję opiewającą na 350 tysięcy euro.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Duje Dujmović na celowniku Rakowa

Raków Częstochowa w grudniu rozstał się z Markiem Papszunem, który objął stanowisko trenera w Legii Warszawa. Nowym szkoleniowcem Medalików został Łukasz Tomczyk, który w ubiegłym sezonie awansował z Polonią Bytom do Betclic 1. Ligi. Teraz 37-latek zadebiutuje zarówno na najwyższym szczeblu, jak i w europejskich pucharach. Raków rywalizuje w Lidze Konferencji.

Władze klubu już planują zimowe wzmocnienia defensywy. Jak informuje portal Bljesak.info, Raków złożył ofertę w wysokości 350 tysięcy euro za Duje Dujmovicia, 22-letniego obrońcę Zrinjskiego Mostar. Chorwacki defensor wyróżnia się nie tylko fizycznością, ale również umiejętnością gry lewą nogą, co jest szczególnie cenione w strategii Rakowa.

Na ten moment między stronami nie osiągnięto porozumienia. Zrinjski bez wahania odrzucił propozycję, uznając ją za niewystarczającą. Nie wyklucza się jednak, że w kolejnych tygodniach kluby wrócą do rozmów, zwłaszcza jeśli klub z Częstochowy zdecyduje się poprawić ofertę.

Dujmović w bieżącym sezonie rozegrał 22 spotkania we wszystkich rozgrywkach i zdobył jedną bramkę. Jego kontrakt w Zrinjskim obowiązuje do 31 maja 2027 roku. Do Mostaru dołączył zimą zeszłego roku z HNK Rijeka.

Przypomnijmy, że przygotowania Rakowa do rundy wiosennej będą miały miejsce w Turcji. Po powrocie do Polski, Częstochowianie w hicie 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Płock.