Raków Częstochowa nie pozostawił złudzeń Arce Gdynia na wyjeździe, wygrywając (4:1). Dwie bramki dla drużyny Marka Papszuna zdobył Jonatan Brunes, który był najjaśniejszą postacią spotkania.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Jonatan Brunes błysnął w lidze

Arka Gdynia podejmowała w niedzielne południe Raków Częstochowa w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W ostatnich dniach dużo emocji wywołała saga związana z Markiem Papszunem, który publicznie zadeklarował, że chce objąć stanowisko trenera Legii Warszawa. Na ten moment szkoleniowiec otrzymał jednak zgody na przeprowadzkę i pozostaje w pełni skoncentrowany na pracy pod Jasną Górą.

Znacznie spokojniej wygląda sytuacja na ławce Arki. Dawid Szwarga ma utrzymać zespół w Ekstraklasie. Na ten moment Żółto-Niebiescy znajdują się nad strefą spadkową, choć ich forma w ostatnich tygodniach bywała sinusoidalna. Niedawne efektowne zwycięstwo nad Lechem Poznań (3:1) podbudowało zespół, ale późniejsza porażka z Bruk-Bet Termaliką (0:2) ponownie ostudziła nastroje w Gdyni.

Już w 10. minucie częstochowianie wyszli prowadzenie w Trójmieście. Lamine Diaby-Fadiga uderzył zza pola karnego, a pechowa interwencja Damiana Węglarza sprawiła, że piłka wpadła do siatki gospodarzy.

Damian Węglarz nie zachował się najlepiej przy strzale Diaby-Fadigi i Raków prowadzi w Gdyni! ⚽



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/ko8lxVzbks — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 30, 2025

Jeszcze przed przerwą Dominick Zator opuścił boisko po czerwonej kartce. Po tym wydarzeniu inicjatywę przejęli goście. W 45. minucie Michael Ameyaw popisał się efektownym golem bezpośrednio z rzutu wolnego, a kilka chwil później Jonatan Brunes podwyższył prowadzenie Rakowa.

𝐍𝐎𝐊𝐀𝐔𝐓 𝐖 𝐆𝐃𝐘𝐍𝐈! 🤜💥 Raków prowadzi już 3:0! Do siatki tuż przed przerwą trafili Michael Ameyaw i Jonatan Braut Brunes!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/8yb2xi16f3 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 30, 2025

W 57. minucie Jonatan Brunes wpisał się na listę strzelców po raz drugi, zdobywając tym samym ósme trafienie w lidze w tym sezonie. Arkę stać było jeszcze na honorowego gola w 71. minucie. Marc Navarro popisał się precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego, trafiając idealnie w okienko bramki. Raków awansował na czwartą lokatę i traci cztery punkty do liderującego Górnika Zabrze. Już w środę Medaliki zagrają ze Śląskiem Wrocław w 1/8 finału Pucharu Polski. Gdynianie w ostatnim meczu w tym roku zmierzą się z Motorem Lublin.

Arka Gdynia – Raków Częstochowa 1:4 (0:3)

0:1 Lamine Diaby-Fadiga 10′

0:2 Michael Ameyaw 45′

0:3 Jonatan Brunes 45+3′

0:4 Jonatan Brunes 57′

1:4 Marc Navarro 71′