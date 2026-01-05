Raków Częstochowa zatrudnił znanego trenera. Nowy asystent Tomczyka

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Dawid Szulczek asystentem Łukasza Tomczyka w Rakowie

Raków Częstochowa w grudniu pożegnał się z Markiem Papszunem, który zdecydował się przyjąć ofertę Legii Warszawa. Klub spod Jasnej Góry był przygotowany na zmianę szkoleniowca i niemal natychmiast ogłosił zatrudnienie Łukasza Tomczyka. 37-latek ma za sobą udaną pracę w Polonii Bytom, z którą wywalczył awans do Betclic 1. Ligi.

Nowy szkoleniowiec stopniowo kompletuje sztab, a w poniedziałek potwierdzono, że Dawid Szulczek dołączył w roli asystenta Tomczyka. 35-latek w bieżącym sezonie prowadził Ruch Chorzów na zapleczu Ekstraklasy.

Jednak został zwolniony po porażce ze Śląskiem Wrocław (1:3) w 3. kolejce. W latach 2021-2024 Szulczek prowadził także Wartę Poznań. Szulczek pracował także w Wigrach Suwałki. Z kolei w sezonie 2019/2020 był asystentem trenera w Wiśle Kraków.

Dla Tomczyka i całego sztabu szkoleniowego Rakowa poważne wyzwania w drugiej części kampanii. Drużyna zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy i marzy o drugim mistrzostwie Polski w historii. Z kolei w fazie ligowej Ligi Konferencji Częstochowianie zajęli drugie miejsce, co pozwoliło im awansować do 1/8 finału. Raków już 1 lutego zagra na wyjeździe z Wisłą Płock w hicie 19. kolejki Ekstraklasy.