Raków Częstochowa szykuje niespodziankę. Kolejny trener w grze

Raków Częstochowa przygotowuje się na rozstanie z Markiem Papszunem. Jak informuje Kacper Tomczyk z "TVP Sport", jednym z poważnych kandydatów do przejęcia drużyny jest Dawid Szwarga.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Dawid Szwarga jednym z kandydatów na trenera Rakowa

Raków Częstochowa zajmuje czwarte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a dyspozycja drużyny z tygodnia na tydzień wyraźnie rośnie. Zespół notuje serię trzech ligowych zwycięstw z rzędu. Ostatnie dni w klubie upłynęły jednak przede wszystkim pod znakiem spekulacji dotyczących przyszłości Marka Papszuna. 51-letni szkoleniowiec znalazł się na liście życzeń Legii Warszawa, która intensywnie poszukuje następcy Edwarda Iordanescu. Sam zainteresowany unika komentarzy i podkreśla, że maksymalnie skupia się na pracy pod Jasną Górą.

W Rakowie trwają jednak gorączkowe przygotowania do potencjalnych zmian. Klub analizuje możliwe scenariusze i buduje plan na przyszłość. Kandydatem do objęcia zespołu pozostaje Łukasz Tomczyk, aktualny trener świetnie spisującej się Polonii Bytom, która jako beniaminek imponuje formą w Betclic 1. Lidze.

Nie jest to jednak jedyna opcja. Jak informuje Kacper Tomczyk z „TVP Sport”, w grze ponownie pojawia się nazwisko Dawida Szwargi, byłego trenera Rakowa, który już raz zastąpił Marka Papszuna. Przedstawiciele klubu, Wojciech Cygan i Artur Płatek, pojawili się na meczu Arki Gdynia z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, by z bliska obserwować pracę 35-latka. Szwarga prowadzi Arkę od grudnia 2024 roku, a kilka miesięcy później wywalczył z nią awans do Ekstraklasy.

Raków tymczasem skupia się na nadchodzących wyzwaniach. W 16. kolejce Ekstraklasy zmierzy się z Piastem Gliwice, a już kilka dni później zagra niezwykle ważny mecz w Lidze Konferencji z Rapidem Wiedeń w ramach czwartej kolejki fazy ligowej.