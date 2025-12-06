Raków Częstochowa dogadany z trenerem. Ujawniono szczegóły

Raków Częstochowa ma zatrudnić Łukasza Tomczyka, który obecnie prowadzi Polonię Bytom. Jak podaje Kamil Bętkowski, 37-latek ma objąć zespół w styczniu i podpisać 4,5-letni kontrakt.

PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Łukasz Tomczyk ma objąć Raków, rozmowy na ostatniej prostej

Raków Częstochowa po rundzie jesiennej ma pożegnać się z Markiem Papszunem, który wkrótce obejmie stanowisko trenera Legii Warszawa. Stołeczny klub niedawno zwolnił Edwarda Iordanescu. Zespół niespodziewanie znajduje się w dolnych rejonach tabeli PKO BP Ekstraklasy, a tymczasowym szkoleniowcem został Inaki Astiz.

W klubie spod Jasnej Góry od dłuższego czasu trwały poszukiwania następcy Papszuna. Wybór padł na Łukasza Tomczyka, który rewelacyjnie radzi sobie w pierwszoligowej Polonii Bytom. Jak wcześniej informowała Interia.pl, Raków ma zapłacić za wykup trenera 150 tysięcy złotych.

Nowe informacje przekazał dziennikarz Kamil Bętkowski. Okazuje się, że Tomczyk podpisze w styczniu 4,5-letni kontrakt z Rakowem. Do Częstochowy razem z 37-latkiem trafią jego dwaj asystenci – Łukasz Ocimek i Mateusz Wrana.

Tomczyk w tym roku wprowadził Polonię Bytom do Betclic 1. Ligi, a pod jego wodzą beniaminek radzi sobie znakomicie. Zespół 37-letniego szkoleniowca zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli, co tylko potwierdza, że Raków postawił na trenera z rosnącym potencjałem i umiejętnościami w budowaniu zespołu.

Raków do końca tego roku zagra z GKS-em Katowice i Zagłębiem Lubin w Ekstraklasie. W Lidze Konferencji częstochowianie zmierzą się ze Zrinjskim Mostarem i Omonią Nikozja.