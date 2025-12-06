Raków Częstochowa dogadany z trenerem. Ujawniono szczegóły

22:20, 6. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Kamil Bętkowski

Raków Częstochowa ma zatrudnić Łukasza Tomczyka, który obecnie prowadzi Polonię Bytom. Jak podaje Kamil Bętkowski, 37-latek ma objąć zespół w styczniu i podpisać 4,5-letni kontrakt.

Raków Częstochowa
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Łukasz Tomczyk ma objąć Raków, rozmowy na ostatniej prostej

Raków Częstochowa po rundzie jesiennej ma pożegnać się z Markiem Papszunem, który wkrótce obejmie stanowisko trenera Legii Warszawa. Stołeczny klub niedawno zwolnił Edwarda Iordanescu. Zespół niespodziewanie znajduje się w dolnych rejonach tabeli PKO BP Ekstraklasy, a tymczasowym szkoleniowcem został Inaki Astiz.

W klubie spod Jasnej Góry od dłuższego czasu trwały poszukiwania następcy Papszuna. Wybór padł na Łukasza Tomczyka, który rewelacyjnie radzi sobie w pierwszoligowej Polonii Bytom. Jak wcześniej informowała Interia.pl, Raków ma zapłacić za wykup trenera 150 tysięcy złotych.

Nowe informacje przekazał dziennikarz Kamil Bętkowski. Okazuje się, że Tomczyk podpisze w styczniu 4,5-letni kontrakt z Rakowem. Do Częstochowy razem z 37-latkiem trafią jego dwaj asystenci – Łukasz Ocimek i Mateusz Wrana.

Tomczyk w tym roku wprowadził Polonię Bytom do Betclic 1. Ligi, a pod jego wodzą beniaminek radzi sobie znakomicie. Zespół 37-letniego szkoleniowca zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli, co tylko potwierdza, że Raków postawił na trenera z rosnącym potencjałem i umiejętnościami w budowaniu zespołu.

Raków do końca tego roku zagra z GKS-em Katowice i Zagłębiem Lubin w Ekstraklasie. W Lidze Konferencji częstochowianie zmierzą się ze Zrinjskim Mostarem i Omonią Nikozja.

POLECAMY TAKŻE

Marek Papszun
Legia złożyła ofertę za Papszuna! Tyle może dostać Raków
Adriano Jagusić
Chorwacki talent nie trafi do Rakowa. Wiemy, ile trzeba zapłacić za Jagusicia
Adriano Jagusić
Barcelona i Raków obserwują tego samego gracza. To wielki talent