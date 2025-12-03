Raków Częstochowa porozumiał się z trenerem. Przełomowe ustalenia

Łukasz Tomczyk blisko Rakowa
Raków Częstochowa walczy w tym sezonie na trzech frontach – o mistrzostwo Polski, Puchar Polski oraz w fazie ligowej Ligi Konferencji. W tym czasie coraz głośniej mówi się o możliwym odejściu Marka Papszuna, po którego kilka tygodni temu zgłosiła się Legia Warszawa.
Stołeczny klub jest zdeterminowany, by pozyskać 51-latka, który w Ekstraklasie pracował dotychczas wyłącznie z zespołem spod Jasnej Góry. Sam Papszun otwarcie przyznał, że chciałby objąć drużynę Wojskowych.
Wygląda jednak na to, że Raków wykonał kolejny krok w przygotowaniach do ewentualnej zmiany na stanowisku szkoleniowca. Jak poinformował portal Interia.pl, klub porozumiał się z Łukaszem Tomczykiem z Polonii Bytom. Częstochowianie mają zapłacić za trenera 150 tysięcy złotych, a dodatkowa kwota obejmie wykup jednego z jego asystentów – Łukasza Ocimka.
– Dokładna data przejęcia Rakowa uzależniona jest od tego, kiedy dokładnie odejdzie Marek Papszun. Raków jest natomiast przygotowany do zastąpienia obecnego szkoleniowca niemal w każdej chwili – czytamy.
Tomczyk w tym roku wprowadził Polonię Bytom do Betclic 1. Ligi, a beniaminek radzi sobie pod jego wodzą znakomicie. Zespół 37-letniego szkoleniowca zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli i zachwyca stylem gry. W najbliższy weekend Polonia rozegra ostatni mecz przed odejściem Tomczyka – zmierzy się z Chrobrym Głogów w ramach 19. kolejki.