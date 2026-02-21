Raków przerywa fatalną serię. Jeden gol i jeden bohater [WIDEO]

16:54, 21. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza to starcie w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy. O losach meczu rozstrzygnął jeden gol.

Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Raków w końcu triumfuje w nowym roku

Obie drużyny przystępowały do tego meczu z właściwie identycznym bilansem. W trzech pojedynkach w nowym roku Raków Częstochowa i Bruk-Bet Termalica Nieciecza zapisały na swoim koncie po dwa punkty. Ekipa Łukasza Tomczyka przegrała z Wisłą i zremisowała z Radomiak, a także z Zagłębiem. Natomiast podopieczni Marcina Brosa zaliczyli porażkę z Cracovią i remisy z Pogonią, i z Górnikiem.

W 34. minucie Jean Carlos został trafiony piłką w rękę, ale po analizie VAR sędzia nakazał grać dalej. Osiem minut później gospodarze wyszli na prowadzenie. Ivi Lopez oddał znakomity strzał z ostrego kąta i pokonał Adriana Chovana. Defensywa przyjezdnych nie zrobiła wystarczająco dużo, by zatrzymać próbę Hiszpana.

Po zmianie stron Termalica ruszyła do ataku nieco bardziej odważnie. W 59. minucie Krzysztof Kubica popisał się groźną główką po stałym fragmencie gry, ale Oliwier Zych, chociaż z trudem, to obronił to uderzenie.

Raków w drugiej połowie postawił na defensywę i zdołał utrzymać korzystny rezultat. Częstochowianie zanotowali premierowe zwycięstwo w tym roku i z dorobkiem 34 punktów awansował na 3. lokatę. Natomiast Termalica ma na koncie 21 oczek i jest ostatnia.

Raków Częstochowa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0 (1:0)

42′ Ivi Lopez

