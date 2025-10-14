Raków będzie musiał sobie radzić bez kluczowej postaci. Dwa mecze zawieszenia

Raków Częstochowa w najbliższych dwóch meczach będzie musiał sobie radzić bez Frana Tudora. Lider Medalików został zawieszony na ten czas przez Komisję Ligi po czerwonej kartce, o czym poinformował Tomasz Galiński z "WP SportoweFakty".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków bez Frana Tudora na dwie najbliższe kolejki

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Z jednej strony piłkarze Marka Papszuna awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy i po pierwszym meczu mają komplet punktów, ale z drugiej dotyka ich problem łączenia tych rozgrywek z PKO Ekstraklasą. Choć w ostatnim czasie forma Medalików nieco się poprawiła, to nadal strata punktów z pierwszej części sezonu jest spora.

Aktualnie zespół spod Jasnej Góry zajmuje bowiem 9. miejsce w ligowej tabeli i ma na swoim koncie 14 punktów. W najbliższym czasie czekają ich jednak dwa wymagające pojedynki. W najbliższej kolejce rywalem Rakowa będzie bowiem Cracovia, a potem czas przyjdzie na zawsze groźną Lechię Gdańsk. W obu tych meczach zabraknie Frana Tudora, o czym poinformował Tomasz Galiński z „WP Sportowe Fakty”.

Wszystko bowiem przez fakt, że lider defensywy częstochowian w meczu z Motorem Lublin zobaczył czerwoną kartkę, a decyzją Komisji Ligi został zawieszony na najbliższe dwa mecze. To będą właśnie wyżej wspominane potyczki. Brak 30-letniego Chorwata do dyspozycji Marka Papszuna wydaje się być sporym osłabieniem zespołu. W tym sezonie na jego koncie jest już 16 rozegranych spotkań.

