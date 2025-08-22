Radomiak się wzmacnia. Piłkarz FC Porto podpisał umowę

18:52, 22. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Radomiak Radom

Radomiak Radom potwierdził właśnie bardzo ciekawy transfer. Nowym piłkarzem Zielonych został Romario Baro. Były pomocnik FC Porto podpisał umowę do końca czerwca 2028 roku.

Piłkarze Radomiaka Radom
Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Radomiak z solidnym wzmocnieniem

Radomiak Radom na początku tego sezonu prezentuje się całkiem dobrze. Trzeba powiedzieć, że zespół Zielonych ma mocne i dobre akcenty w ofensywie, a jego mecze ogląda się z przyjemnością. Nadal jednak jest to jedna z tych ekip, które jeszcze kilka tygodni temu skazywana była przez wielu na walkę o utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

W klubie wszyscy wiedzą, że sezon jest długi i wiele jeszcze może się wydarzyć w lidze, a więc konieczne jest wzmacnianie kadry i nie można liczyć na to, że po dobrym początku tak samo będzie cały czas. Dlatego teraz klub potwierdził sprowadzenie nowego pomocnika. Kontrakt do końca czerwca 2028 roku z Radomiakiem podpisał bowiem Romario Baro. 25-letni środkowy pomocnik z Gwinei-Bissau związany był do tej pory z FC Porto.

W minionym sezonie Romario Baro rozegrał 24 mecze i zdobył jednego gola dla FC Basel, do którego był wypożyczony. W sumie jednak dla wielokrotnego mistrza Portugalii ma on 51 występów i dwie asysty. W przeszłości zagrał czterokrotnie w Lidze Mistrzów. Na jego koncie jest także kilkadziesiąt występów w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,2 miliona euro.

