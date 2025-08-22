Radomiak się wzmacnia. Piłkarz FC Porto podpisał umowę

Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Radomiak z solidnym wzmocnieniem

Radomiak Radom na początku tego sezonu prezentuje się całkiem dobrze. Trzeba powiedzieć, że zespół Zielonych ma mocne i dobre akcenty w ofensywie, a jego mecze ogląda się z przyjemnością. Nadal jednak jest to jedna z tych ekip, które jeszcze kilka tygodni temu skazywana była przez wielu na walkę o utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

W klubie wszyscy wiedzą, że sezon jest długi i wiele jeszcze może się wydarzyć w lidze, a więc konieczne jest wzmacnianie kadry i nie można liczyć na to, że po dobrym początku tak samo będzie cały czas. Dlatego teraz klub potwierdził sprowadzenie nowego pomocnika. Kontrakt do końca czerwca 2028 roku z Radomiakiem podpisał bowiem Romario Baro. 25-letni środkowy pomocnik z Gwinei-Bissau związany był do tej pory z FC Porto.

W minionym sezonie Romario Baro rozegrał 24 mecze i zdobył jednego gola dla FC Basel, do którego był wypożyczony. W sumie jednak dla wielokrotnego mistrza Portugalii ma on 51 występów i dwie asysty. W przeszłości zagrał czterokrotnie w Lidze Mistrzów. Na jego koncie jest także kilkadziesiąt występów w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,2 miliona euro.

