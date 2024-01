PressFocus Na zdjęciu: Marek Bartoszek

Puszcza Niepołomice w Ekstraklasie musi grać na stadionie Cracovii

Wszystko przez brak spełniania wymagań ich obiektu

Teraz jednak może się to zmienić, bowiem klub chce przenieść swój stadion

Nowy stadion dla Niepołomic?

Puszcza Niepołomice w tym sezonie na boiskach PKO Ekstraklasy zaskakuje. Beniaminek radzi sobie – nie ma co ukrywać – najlepiej ze wszystkich nowych zespołów, choć nie oznacza to, że jest bardzo dobrze. Popularne “Żubry” muszą się jednak mierzyć także z innymi problemami. Niepołomiczanie wciąż swoje mecze rozgrywają na stadionie Cracovii. Ich obiekt nie spełnia bowiem warunków Ekstraklasy. Niemniej władze cały czas czynią starania aby to zmienić, a teraz prezes Puszczy podzielił się nowym, ciekawym pomysłem.

– Jesteśmy miejskim klubem, a to oznacza, że na wiosnę są wybory. Jest w Niepołomicach taki plan, żeby zbudować stadion dla Puszczy w innym miejscu niż jest obecnie. Gdzieś na obrzeżach miasta. Nasz obiekt zawsze będzie ciasny i niewygodny. To byłoby oczywiście droższe rozwiązanie, ale jeśli docelowo zrobiliśmy 4,5 tys. miejsc i stadion byłby podobny do tego, który ma Raków Częstochowa, to nie ukrywam, że ten pomysł dla wszystkich byłby lepszy – powiedział sternik beniaminka Marek Bartoszek dla serwisu “Meczyki.pl”.

