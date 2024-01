Ruch Chorzów od poniedziałku 8 stycznia zacznie przygotowania do rundy wiosennej PKO Ekstraklasy. Tymczasem władze klubu pracują nad budową kadry.

fot. Imago / Konrad Świerad Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

W trakcie zimowej przerwy sternicy Ruchu Chorzów mają dużo pracy

Niebiescy lada moment powinni ogłosić pierwsze wzmocnienie w 2024 roku

Skomplikowała się ostatnio sprawa związana z zatrzymaniem Krzysztofa Kamińskiego w klubie

Ruch przed startem przygotowań do rundy wiosennej

Ruch Chorzów na druga część sezonu ma jasny plan, aby utrzymać się w elicie. W związku z tym sternicy 14-krotnych mistrzów Polski podjęli decyzję o zatrudnieniu nowego trenera. Stery nad zespołem przejął Janusz Niedźwiedź, zastępując Jana Wosia.

Wszystko wskazuje na to, że pierwszym wzmocnieniem Niebieskich w erze nowego szkoleniowca będzie Filip Wilak, mający dołączyć do Ruchu na wypożyczenie. Młodzieżowiec ma wzmocnić siłę ofensywną chorzowian. Jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, to w przyszłym tygodniu powinien pojawić się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Niejasna jest natomiast przyszłość Krzysztofa Kamińskiego. Zawodnik był do Ruchu wypożyczony z Wisły Płock do końca 2023 roku. Ostatnie wieści były takie, że zawodnik po przerwie świąteczno-noworocznej nadal będzie reprezentował barwy 14-krotnego mistrza Polski. Tymczasem okazuje się, że “drogi obu stron się rozjeżdżają”. Trudno dzisiaj przewidzieć czy Kamiński będzie wiosną numerem jeden w bramce Ruchu. 33-latek ma kontrakt ważny z Nafciarzami do końca trwającej kampanii.

Ciekawa sprawa jest też w kontekście Patryka Stępińskiego. W mediach nie brakowało wieści, sugerujących, że piłkarz zasili szeregi Niebieskich, na co wpływ ma mieć nowy szkoleniowiec chorzowian. Na dzisiaj jednak tego typu informacje to bardziej plotka, niż coś, co jest rozpatrywane w klubie z Chorzowa. Przedstawiciele Ruchu mają inne plany związane z ewentualnym wzmocnieniem defensywy. Niemniej więcej w sprawie powinno być jasne w przyszłym tygodniu, gdy trener Niedźwiedź pojawi się w klubie i będzie omawiał strategię transferową z przedstawicielami Ruchu.

Niebiescy pierwszy mecz kontrolny w 2024 roku rozegrają 17 stycznia z Polonią Bytom.

