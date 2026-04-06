Problemy zdrowotne w Legii. Dwaj piłkarze zeszli z urazami

20:00, 6. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin, ale Marek Papszun ma też powody do zmartwień. Meczu nie dokończyli dwaj piłkarze, którzy zeszli z przyczyn zdrowotnych.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Radovan Pankov

Pankov i Biczaczhczjan nie dokończyli meczu. Legia ma problem

Legia Warszawa zrobiła ważny krok w kierunku utrzymania w Ekstraklasie. Choć przerwę reprezentacyjną spędziła nad strefą spadkową, sytuacja dalej nie była komfortowa. W poniedziałek Wojskowi mierzyli się na wyjeździe z Pogonią Szczecin, czyli sąsiadem z ligowej tabeli.

Piłkarze Legii wyszli na prowadzenie w 32. minucie, a po zmianie stron je podwyższyli. Dwoma trafieniami popisał się Mileta Rajović, natomiast Pogoń nie była w stanie jakkolwiek zareagować. Zwycięstwo 3-2 sprawia, że warszawski klub dalej znajduje się tuż nad kreską, ale ma bufor w postaci trzech punktów nad Widzewem Łódź czy Arką Gdynia.

Dla Marka Papszuna zwycięstwo w meczu z Pogonią to oczywiście świetna wiadomość, choć ma też powody do zmartwień. Chodzi o sytuacje kadrową, która skomplikowała się po starciu w Szczecinie. Tego spotkania nie dokończyli dwaj piłkarze – Wahan Biczachczjan oraz Radovan Pankov. Ten pierwszy zszedł z boiska w 58. minucie, a drugi w 86. minucie.

W przypadku Biczachczjana mowa najprawdopodobniej o urazie mięśniowym uda. Doznał go bez kontuzji z rywalem, podczas oddawania strzału na bramkę Pogoni. Pankov z kolei nie był w stanie kontynuować gry, a zastąpił go Artur Jędrzejczyk.

Legia ma teraz przed sobą kolejny trudny mecz. W sobotę podejmie u siebie ekipę Górnika Zabrze, czyli przedstawiciela ligowego podium.

