Pogoń wystawiona przez nowego właściciela! Kabaret w Szczecinie

Pogoń Szczecin może znów zmienić właściciela. Okazuje się bowiem, że Nilo Effori nie wpłacił do klubu żadnych pieniędzy oraz nie dotrzymał terminów z umowy, o czym donosi Daniel Trzepacz z serwisu "PogońSportNet".

Pogoń znów zmieni właściciela?! Sensacyjne wieści

Pogoń Szczecin mniej więcej w połowie lutego zmieniła właściciela. Akcje klubu od Jarosława Mroczka nabył Nilo Effori i jego spółka Sport Strategy and Investments. Początkowo wydawało się, że nowy prezes a zarazem właściciel dobrze wszedł do klubu. Pojawił się już kilka dni po przejęciu na meczu w Mielcu, szybko przeprowadził trzy transfery, ale okazuje się, że były to tylko pozory.

Według informacji przekazanych przez Daniela Trzepacza z serwisu “PogońSportNet”, w najbliższym czasie może dojść w Pogoni do kolejnej zmiany właściciela. Wszystko bowiem przez fakt, że Nilo Effori nie wpłacił do klubu żadnych pieniędzy oraz nie dotrzymał terminów zawartych w umowie o sprzedaży akcji.

WIDEO: Niepewność wokół Pogoni Szczecin i milczenie nowych właścicieli

Jak przekazuje dalej Daniel Trzepacz, spowodowało to, że rozpoczęły się rozmowy na temat powrotu do wcześniejszego akcjonariatu, a więc powrotnego przejęcia klubu przez Jarosława Mroczka. Niemniej to byłoby także tymczasowym rozwiązaniem przed znalezieniem nowego inwestora.

“W sobotę rozpoczęły się intensywne rozmowy o powrocie pakietu kontrolnego akcji w ręce wcześniejszych właścicieli. Kontynuowane były w niedzielny poranek, a dalsza ich część odbywać się będzie zapewne po weekendzie” – napisano w serwisie “PogońSportNet”.

