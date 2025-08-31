Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa mierzyły się ze sobą w niedzielny wieczór. Mecz 7. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zakończył się triumfem Portowców 2:0.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin lepsza od Rakowa Częstochowa

W niedzielny wieczór odbywały się dwa niezwykle interesujące spotkania w ramach 7. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. W jednym z nich Pogoń Szczecin przed własną publicznością podejmowała Raków Częstochowa. Zarówno jedni jak i drudzy przystąpili do tego meczu w dobrych nastrojach. Portowcy w miniony weekend pokonali Widzew Łódź (2:1), a podopieczni Marka Papszuna natomiast w tygodniu awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy.

Kibice w pierwszej odsłonie nie obejrzeli trafień. Jednak boiskowa dyspozycja Pogoni Szczecin oraz Rakowa Częstochowa była dość wysoka. Obie drużyny tworzyli akcje bramkowe, ale do pełni szczęścia brakowało konkretów. Gra była niezwykle wyrównana, ale ostatecznie drużyny schodziły do szatni z bezbramkowym rezultatem.

W drugiej połowie już oglądaliśmy konkret. W 57. minucie na prowadzenie wyszła Pogoń Szczecin. Na listę strzelców wpisał się Kamil Grosicki. Reprezentant Polski niezwykle silnym uderzeniem z pierwszej piłki wpakował futbolówkę do bramki.

𝐓𝐔𝐑𝐁𝐎𝐆𝐑𝐎𝐒𝐈𝐊! 💪💣 Kapitan Portowców daje im prowadzenie w meczu z Rakowem!



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 31, 2025

Podopieczni Marka Papszuna robili wszystko, aby odmienić losy meczu. Medaliki tworzyły groźne sytuacje bramkowe, ale Portowcy nie pozostawali im dłużni i grali z kontry. W doliczonym czasie gry decydujący cios zadali gospodarze, którzy podwyższyli prowadzenie. A do siatki trafił Paul Mukairu. Mecz ostatecznie zakończył się triumfem ekipy Roberta Kolendowicza rezultatem 2:0.

Pogoń Szczecin w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Koroną Kielce. Raków Częstochowa natomiast podejmie Górnik Zabrze.

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa 2:0

Grosicki (57′), Mukairu (90+4′)