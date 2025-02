Press Focus Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Lider może drżeć przed starciem w Szczecinie

Mało kto zakładał, że Pogoń będzie rewelacją rundy rewanżowej. Za nami dopiero kilka spotkań, ale szczecinianie zdobyli na tyle dużo punktów, że za chwilę mogą być poważnym kandydatem do walki o mistrzostwo Polski. Na taki scenariusz nie chce pozwolić najbliższy rywal Portowców.

Lech wygrał zaledwie cztery z dziesięciu wyjazdowych meczów w Ekstraklasie. Po raz ostatni poznaniacy zwyciężyli w delegacji 19 października, gdy ograli Cracovię. O podobny scenariusz z Pogonią będzie Kolejorzowi niezwykle trudno. Szczególnie pamiętając jak trudny jest to teren dla klubu z Wielkopolski.

Spotkanie Pogoń – Lech zaplanowano na sobotę 1 marca o godzinie 17:30.

Bezbłędna Pogoń kontra niepewny Lech

Pogoń wygrała każdy z pięciu meczów, który rozegrała w 2025 roku. Rywale nie byli ze ścisłej czołówki Ekstraklasy, ale i tak jest to imponujący wyczyn. Nie zawsze pokonuje się Widzew 4:0 i to na jego terenie. Ponadto szczecinianie niedawno wyeliminowali Piasta Gliwice z Pucharu Polski, co dało im przepustkę do półfinału.

Lech zaczął tegoroczne granie od zwycięstwa. Kolejorz po trzy punkty sięgnął także w minionej serii gier. Problemem było to, co działo się między starciem z Widzewem, a Zagłębiem. Poznaniacy musieli uznać wyższość Lechii Gdańsk i Rakowa Częstochowa.

Mecze drużyny Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 0 (2) Piast Gliwice 0 Widzew Łódź 0 Pogoń Szczecin 4 Stal Mielec 1 Pogoń Szczecin 2 Pogoń Szczecin 3 Górnik Zabrze 0 Pogoń Szczecin 1 Zagłębie Lubin 0 Mecze drużyny Lech Poznań Lech Poznań 3 Zagłębie Lubin 1 Lech Poznań 0 Raków Częstochowa 1 Lechia Gdańsk 1 Lech Poznań 0 Lech Poznań 4 Widzew Łódź 1 Lech Poznań 1 FC Nordsjaelland 7

Historia spotkań Pogoni i Lecha

W 2024 roku odbyły się trzy bezpośrednie mecze Pogoni z Lechem. Każdy z nich odbył się w Poznaniu. Ich bilans jest korzystny dla Kolejorza, który dwukrotnie zwyciężył w Ekstraklasie. W Pucharze Polski lepsi po dogrywce okazali się Portowcy. Teraz rywalizacja przenosi się do Szczecina. Gdy ostatni raz doszło do spotkania na obiekcie im. Floriana Krygiera, Pogoń zdemolowała Lecha wygrywają aż 5:0.

Pogoń – Lech: przewidywane składy

Pogoń – Lech: przewidywane składy

Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Lech Poznań Niels Frederiksen Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz 4-1-4-1 Przewidywany skład Lech Poznań Niels Frederiksen Rezerwowi 15 Marcel Wędrychowski 17 Jakub Lis 19 Kacper Łukasiak 25 Wojciech Lisowski 27 Olaf Korczakowski 31 Krzysztof Kamiński 46 Antoni Klukowski 51 Patryk Paryzek 61 Kacper Smolinski 2 Joel Pereira 8 Ali Gholizadeh 18 Bartosz Salamon 19 Bryan Fiabema 21 Dino Hotic 24 Filip Jagiełło 35 Filip Bednarek 43 Antoni Kozubal 55 Maksymilian Pingot 77 Mario Gonzalez

Pogoń – Lech: kontuzje i zawieszenia

Robert Kolendowicz nie ma wielkiego pola manewru w kwestii wyboru składu, więc Pogoń do najbliższego spotkania powinna przystąpić w stałym składzie personalnym i to mimo rozegrania dogrywki przed kilkoma dniami. Drużynie z pewnością nie pomoże kontuzjowany Mariusz Malec. W barwach Lecha pod znakiem zapytania stoi udział Patricka Walemarka, który trenował ostatnio indywidualnie. Oprócz niego Niels Frederiksen nie narzeka ma problemy kadrowe.

Kontuzje i zawieszenia Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Mariusz Malec Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów

Kontuzje i zawieszenia Lech Poznań Zawodnik Powrót Filip Dagerstal Skręcona kostka Nieznany

Przewidywania bukmacherów

Różnice w kursach na sobotni hit Ekstraklasy nie są ogromne. Za nieznacznego faworyta uchodzi Pogoń, której potencjalne zwycięstwo wyceniono kursem 2.60. Współczynnik na Lecha Poznań to 2.80. Z kolei kurs na remis to 3.35.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie Pogoń Szczecin Lech Poznań 2.60 3.35 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2025 20:05 .