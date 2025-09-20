fot. Pressfocus Na zdjęciu: John Carver

Carver wspiera Kolendowicza. Nie rozumie decyzji Pogoni

Pogoń Szczecin kilka dni temu poinformowała o rozstaniu z Robertem Kolendowiczem. Ta współpraca zakończyła się po ponad roku – w tym czasie trener zajął z drużyną czwarte miejsce na koniec poprzedniego sezonu oraz dotarł do finału Pucharu Polski, gdzie poległ w starciu z Legią Warszawa.

Początek obecnej kampanii ułożył się poniżej oczekiwań władz Portowców, stąd decyzja o zwolnieniu Kolendowicza. Pogoń wygrała tylko trzy z ośmiu rozegranych spotkań, gromadząc łącznie dziesięć punktów. To zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę zapowiedzi o walce o minimum europejskie puchary.

Kolendowicza tymczasowo zastępuje Tomasz Grzegorczyk. To on poprowadzi zespół w niedzielnym meczu z Lechią Gdańsk. Pogoń rozmawia natomiast z jego docelowym następcą.

O zmianach w Pogoni zapytany został John Carver, któremu przyjdzie rywalizować z nią w tej kolejce. Uważa, że zwolnienie Kolendowicza to błędna decyzja, a jego dotychczasowa praca była godna pochwały.

– Jest mi przykro z powodu zwolnienia Roberta. Według mnie padł ofiarą własnego sukcesu. To dobry i mądry trener, który mocno zwraca uwagę na taktykę. Był o jedno zwycięstwo od podium tabeli. (…) Na pewno ta zmiana trenera w Pogoni nie ułatwia nam zadania. Asystent może coś zmienić – ocenił Carver, którego cytował portal Weszlo.com.