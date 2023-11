PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Dwie bramki nie wystarczyły Pogoni do zdobycia nawet punktu

Hat-trick Shkurina przesądził o wygranej Stali Mielec

To kolejne ważne zwycięstwo drużyny z Mielca

Shkurin bohaterem Stali Mielec

Mecz Pogoni Szczecin ze Stalą Mielec dostarczył wielu emocji. Spotkanie było rozgrywane w dobrym tempie już od pierwszego gwizdka arbitra. Nikt nie spodziewał się jednak, że to goście wyjdą na prowadzenie jako pierwsi. Już w 6. minucie meczu gola dla mielczan zdobył Shkurin. Na uwagę z pewnością zasługuje wspaniała asysta Juanzemsa.

Portowcy wyraźnie podrażnieni utratą gola ruszyli do bardziej zdecydowanych ataków spychając rywala do głębokiej defensywy. W pewnym momencie Portowcy całkowicie zdominowali swojego rywala, a to przełożyło się na bramki dla gospodarzy. Najpierw do wyrównania w 21. minucie doprowadził Bichakhchyan, a parę chwil później podwyższył Koulouris. Pogoń mimo dalszych ataków nie zdołała zdobyć kolejnego gola przed przerwą.

Po zmianie stron Stal znacznie poprawiła swoją grę i Portowcy nie dochodzili już tak łatwo do sytuacji bramkowych. Jednak, gdy wydawało się, że gospodarze w pełni kontrolują boiskowe wydarzenia znów dali się zaskoczyć, a na listę strzelców znów wpisał się Shkurin.

W kolejnych minutach Pogoń kontynuowała swoją ofensywną grę, ale gospodarzom brakowało dokładności i skuteczności na połowie rywali. Tymczasem Stal solidnie się broniła i również od czasu do czasu próbowała swoich sił w ofensywie. Jedna z akcji dość niespodziewanie przyniosła im trzeciego gola, a hat-tricka zdobył Shkruin.

Pogoń nie dała rady odpowiedzieć kolejnym trafieniem i przegrała ze Stalą 2:3. Portowcy nie wykorzystali szansy, by wskoczyć na podium tabeli PKO Ekstraklasy.

