Siemieniec podsumował pracę z Pietuszewskim. „Z takim piłkarzem pracowałem pierwszy raz w życiu”

Oskar Pietuszewski robi furorę w FC Porto. Na Kanale Sportowym pracę z nastolatkiem wspominał Adrian Siemieniec. Trener Jagiellonii Białystok przyznał, że z takim piłkarzem pracował pierwszy raz w życiu.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec: Z takim piłkarzem jak Oskar pracowałem pierwszy raz w życiu

Oskar Pietuszewski w styczniu zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. Za 17-letniego skrzydłowego portugalski klub zapłacił ok. 10 milionów euro. Zainwestowane pieniądze szybko zaczęły się zwracać, ponieważ nastolatek zaliczył niesamowity początek w nowym klubie. W dwunastu meczach zdobył trzy bramki oraz zanotował trzy asysty. Do tego zadebiutował w reprezentacji Polski.

Pracę z Pietuszewskim w vlogu Kanału Sportowego wspominał Adrian Siemieniec. Trener Jagiellonii podkreślał, że pierwszy raz w życiu pracował z takim zawodnikiem. Ujawnił również, że starał się wyciągnąć z niego to, co było w nim najlepsze.

– Można mnie postawić za autorytet czy za osobą, która powinna wiedzieć, jak to robić, a ja z takim zawodnikiem jak Oskar pracowałem pierwszy raz w życiu. To nie jest tak, że wiedziałem, co trzeba robić. Czasami, gdy nie wiesz, co robić, to nie rób nic. Po prostu – mówił Adrian Siemieniec w Kanale Sportowym.

– Jeśli ktoś jest świetny z matmy, a słaby z polskiego, to chcę zrobić wszystko, aby był najlepszy z matematyki i nadal może być słaby z polaka. To nie jest wcale problem. Ludzie nie muszą znać się na wszystkim. Ważne, żeby byli najlepsi w tej dziedzinie, do której mają predyspozycje – dodał.

Pietuszewski pod wodzą Siemieńca zadebiutował w Ekstraklasie. Łącznie zagrał w 54 meczach, zdobywając 4 bramki i notując 3 asysty.