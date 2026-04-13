Pogoń Szczecin odniosła cenne zwycięstwo w Gliwicach. Portowcy pokonali Piasta rezultatem 2:0. Tym samym podopiecnzi Thomasa Thomasberga wydostali się ze strefy spadkowej.

PressFocus Na zdjęciu: Frank Ulvestad

Zmagania w ramach 28. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamykało starcie, w którym Piast Gliwice przed własną publicznością podejmował Pogoń Szczecin. Obie drużyny mają problem z odnalezieniem formy. W dużo gorszej sytuacji przed pierwszym gwizdkiem byli jednak podopieczni Thomasa Thomasberga. Portowcy znajdowali się bowiem na miejscu spadkowym.

Piłkarze Pogoni Szczecin przyjechali do Gliwic z jasnym celem – zdobyciem trzech punktów. I od pierwszych minut dało się wyczuć, że Portowcy chcą przejąć inicjatywę w tym meczu. Goście już w 22. minucie objęli prowadzenie za sprawą Franka Ulvestada, który trafił do siatki z 11. metrów.

Zespół prowadzony przez Thomasa Thomasberga jeszcze przed przerwą zdołali podwyższyć rezultat spotkania. Na listę strzelców wpisał się Paul Mukairu.

Po przerwie Pogoń Szczecin nadal miała inicjatywę nad rywalem. Piast Gliwice wciąż wyczekiwał na błąd rywala, ale Portowcy tego dnia byli bardzo dobrze dysponowani. Rezultat nie uległ już zmianie. Podopieczni Thomasa Thomasberga kontrolowali przebieg spotkania i dowieźli cenny triumf, który pozwolił im się wydostać ze strefy spadkowej.

Pogoń Szczecin w kolejnym meczu zmierzy się u siebie z Lechem Poznań. Piast Gliwice natomiast zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk.

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin 0:2

Ulvestad (22′), Mukairu (45+5′)