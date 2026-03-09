Piłkarz Legii przyćmił Urbańskiego. „Potrafi zrobić przewagę”

Legia Warszawa wygrała drugi mecz tej wiosny. Z dobrej strony pokazał się Wahan Biczachczjan, zaś Kacper Urbański znów zawiódł. W programie na kanale "Meczyki" porównano obu piłkarzy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Biczachczjan lepszy od Urbańskiego. Daje znacznie więcej

Legia Warszawa okazała się lepsza od Cracovii i zdobyła trzy punkty w niedzielnym meczu Ekstraklasy. Przynajmniej tymczasowo wydostała się ze strefy spadkowej, gdzie spędziła całą zimę i kilka wiosennych kolejek. Jej sytuacja jest coraz lepsza, choć oczywiście dalej bierze udział w walce o utrzymanie w elicie.

Gola na wagę wygranej przeciwko Cracovii zdobył Mileta Rajović, choć jego strzał poprzedziła dobra akcja Vahana Biczachczjana. Był to kolejny udany występ byłego zawodnika Pogoni Szczecin. Na przeciwnym biegunie znajduje się Kacper Urbański, który był typowany do roli prawdziwego lidera zespołu, ale znów zawiódł.

Porównując tych dwóch graczy znacznie lepiej wypada Biczachczjan, który ciągnie grę ofensywną Legii. Urbańskiemu z kolei brakuje dynamiki, aby robić realną przewagę.

– Wahan Biczachczjan ciągnie Legię, daje radę. Kacper Urbański z kolei zaliczył kolejny słaby występ. Gdyby Legia miała takie dwie dziesiątki jak Biczachczjan, ta drużyna dawałaby jeszcze więcej w ofensywie. (…) Biczachczjan to jedyny zawodnik, który potrafi zrobić przewagę, ogrywając rywala 1 na 1. Jest dynamiczniejszy, szybciej myśli. Urbański wygląda tak, jakby cały czas był zakopany, ma spowolnione ruchy. Mam wrażenie, że na ten moment nie jest w stanie dać więcej zespołowi. Szkoda, bo to jednak bardzo duże rozczarowanie względem tego, jak to sobie wyobrażaliśmy – debatowali eksperci w programie na kanale „Meczyki”.