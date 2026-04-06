Piłkarz Górnika wyrasta na najlepszy zimowy transfer w Ekstraklasie

09:32, 6. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Meczyki.pl

Lukas Sadilek trafił do Górnika Zabrze zimą i już zdążył podbić serca kibiców Trójkolorowych. Zdaniem Mateusza Rokuszewskiego pomocnik wyrasta na najlepszy zimowy transfer w PKO Ekstraklasie.

Obserwuj nas w
Sadilek znakomicie odnalazł się w Górniku Zabrze

Górnik Zabrze po niezbyt udanym lutym, gdzie zaliczył trzy porażki i tylko jedną wygraną w pięciu meczach znów odzyskał formę podobną do tej, gdy błyszczał jesienią. Marzec i początek kwietnia był już zdecydowanie lepszy w wykonaniu Trójkolorowych. Podopieczni Michala Gasparika wyeliminowali w tym czasie Lecha Poznań z Pucharu Polski, pokonali Raków i Cracovię czy zremisowali w Łodzi z Widzewem.

Kluczową postacią Górnika jest Lukas Sadilek, który trafił do Zabrza w styczniu ze Sparty Praga. Pomocnik od razu przebił się do wyjściowego składu i stał się nieodzownym elementem układanki trenera Gasparika. Na swoim koncie ma już 10 spotkań, w których zdobył trzy gole i zaliczył dwie asysty. Poza liczbami prezentuje się też znakomicie w defensywie i kreowaniu ataków.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

– Dzisiejsza asysta – nie mógł lepiej tego zagrać, kapitalne było to dośrodkowanie. Odpaliłem sobie podsumowanie zimowych transferów, popatrzyłem na nazwiska i na razie Lukas Sadilek wyrasta na najlepszy zimowy transfer w Ekstraklasie – mówił o nim Mateusz Rokuszewski w programie Meczyki.pl.

Teraz przed Górnikiem walka o awans do finału Pucharu Polski. W środę Trójkolorowi zmierzą się z Zawiszą w Bydgoszczy, a już w sobotę czeka go ważne ligowe starcie z Legią w Warszawie. W tabeli Ekstraklasy zajmuje trzecie miejsce ze stratą trzech oczek do liderującego Lecha.

Zobacz również: Juventus szykuje czystkę. Kto odejdzie i dlaczego to kluczowe