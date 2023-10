fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik strzelił pierwszego gola po powrocie do Ekstraklasy

W niedzielę jego Cracovia przegrała z Jagiellonią Białystok 2-4

Polski defensor nie notuje zbyt udanego początku przygody z Pasami

Przełamanie Glika nie pomogło Pasom

Latem Kamil Glik zdecydował się na powrót do Polski. Pierwotnie planował pozostać we Włoszech, lecz z uwagi na brak atrakcyjnych ofert zmienił zdanie. Choć zainteresowanych było wielu, ostatecznie podpisał dwuletni kontrakt z Cracovią, finalizując swój powrót do Ekstraklasy.

Początki doświadczonego defensora w polskiej lidze nie należą jednak do udanych. W jego debiucie Cracovia straciła aż pięć goli z Pogonią Szczecin. Później defensywa nie popisała się także w Pucharze Polski, gdzie w rywalizacji z Górnikiem Łęczna kapitulowała trzy razy.

W niedzielę Pasy mierzyły się u siebie z Jagiellonią Białystok. Po dziesięciu minutach goście prowadzili już 2-0, a mecz ostatecznie zakończył się ich wygraną 4-2. Choć w obronie postawa Glika pozostawiała wiele do życzenia, odpowiednio odnalazł się on w polu karnym rywali. W 60. minucie zamienił dośrodkowanie z rzutu rożnego na gola. To jego pierwsze trafienie po powrocie do Ekstraklasy.

KAMIL GLIK z pierwszą bramką po powrocie do @_Ekstraklasa_!@MKSCracoviaSSA znów zmniejsza stratę 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/F1hzgIuRIz — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 8, 2023

Portal “EkstraStats” podał do wiadomości, że dla Glika to pierwsze trafienie w Ekstraklasie od 11 maja 2010 roku. Występował wówczas w barwach Piasta Gliwice.

Pierwszy gol Kamila Glika w Ekstraklasie od 11 maja 2010r. #CRAJAG — EkstraStats (@EkstraStats) October 8, 2023

