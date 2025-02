fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Aleksandar Vuković po meczu GKS Katowice – Piast Gliwice

Piast Gliwice wciąż jest zespołem niepokonanym w 2025 roku. Ekipa Aleksandara Vukovicia w trzech dotychczasowych spotkaniach wygrała dwukrotnie i raz podzieliła się punktami. Szkoleniowiec gliwiczan przeanalizował mecz w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

– Spotkanie zgodne z oczekiwaniami. Gdyby jedna z drużyn nie była sobą, to tylko w takim przypadku mecz mógłby wyglądać inaczej. Nie było wiele sytuacji strzeleckich, jak w poprzednich naszych spotkaniach. W pierwszej połowie nie byłem zadowolony z tego jak broniliśmy czy operowaliśmy piłką. W drugiej odsłonie było jednak pod tym względem lepiej. Pracujemy wciąż – mówił trener Piasta.

Tak, jak można było przypuszczać w niedzielnym starciu zabrakło w kadrze meczowej Piastunek Arkadiusza Pyrki. Czy w najbliższym czasie zawodnik zmieni barwy klubowe? Goal.pl zapytał wprost szkoleniowca gliwiczan o to, otrzymując jednak wymijającą odpowiedź. – Nic mi nie wiadomo w sprawie tego, jaka przyszłość czeka Pyrkę – rzekł Vuković.

W ostatnim czasie zastanawiać mogła sytuacja Fabiana Piaseckiego. Na temat tego napastnika były szkoleniowiec Legii Warszawa też się wypowiedział. – Fabian wrócił już do treningów i muszę przyznać, że zastanawiałem się nad tym, aby wpuścić go w końcówce. Finalnie jednak zdecydowałem, że Jorge Felix, Michał Chrapek i Erik Jirka dokończą spotkanie – przekazał trener.

Na dzisiaj ekipa z Gliwic ma 29 oczek na koncie. Goal.pl dopytywał zatem trenera o to, jaki jest cel drużyny na najbliższy czas. Z wypowiedzi Vukovicia wynika, że Piast celuje w w konkretną liczbę punktów, które mogą zapewnić ligowy byt. – 40 punktów to powinien być pułap, dający utrzymanie i to jest granica, do której będziemy dążyć. Na dzisiaj jest dla nas daleka. W każdym razie podchodzimy do swoich spotkań, koncentrując się na każdym najbliższym meczu, bo takie nastawianie pozwoliło nam wywalczyć siedem oczek – przekonywał Serb.

Już w piątek Piast rozegra kolejne spotkanie ligowe. Na drodze ekipy z Gliwic stanie Stal Mielec. Mecz zacznie się o godzinie 18:00.