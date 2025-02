Piast rzuca rękawicę najlepszym. Stal nie boi się maszyny Vukovicia

Inaugurację 22. kolejki Ekstraklasy zaplanowano na stadionie w Gliwicach. To tam w piątek 21 lutego zagrają miejscowy Piast i Stal Mielec.

Piast zbliża się do czołówki, Stal patrzy za siebie

Przed wznowieniem rozgrywek Ekstraklasy niejedna drużyna z niepokojem patrzyła na strefę spadkową. Pełnego komfortu nie miał między innymi Piast Gliwice. Dzięki świetnej formie na początku roku może on jednak myśleć o zadomowieniu się w górnej połowie tabeli.

Za siebie zdecydowanie ogląda się Stal Mielec, która jest bezpośrednio zaangażowana w walkę o utrzymanie. Przewaga nad strefą spadkową to ledwie punkt, co zwiastuje nerwowe miesiące. Pewną nadzieję może ich napawać fakt, że mielczanie zdołali już w tym sezonie pokonać gliwiczan, chociaż na ławce Stali zasiadał jeszcze wtedy Kamil Kiereś. Mądrzejsi będziemy po meczu zaplanowanym na piątek 21 lutego o 18:00.

W Gliwicach nie pamiętają już smaki porażki

W 2025 roku odbyły się dotychczas trzy kolejki Ekstraklasy. Piłkarze Piasta nie dali się pokonać ani razu, a ponadto zdobyli aż siedem na dziewięć punktów. Gliwiczanie ograli między innymi Legię Warszawa. Aleksandar Vukovic i spółka musieli uznać wyższość rywala 24 listopada w starciu z Górnikiem Zabrze.

Stal stara się utrzymać w Ekstraklasie. Zespół Janusza Niedźwiedzia zaczął źle, bo przegrał z GKS-em Katowice. Później miał miejsce sensacyjny triumf z Jagiellonią Białystok. Mielczanie nie powtórzyli tej sztuki w niedawnej konfrontacji z Pogonią Szczecin.

Mecze drużyny Piast Gliwice GKS Katowice 0 Piast Gliwice 0 Piast Gliwice 1 Legia Warszawa 0 Śląsk Wrocław 1 Piast Gliwice 3 Piast Gliwice 0 Cracovia 0 Piast Gliwice 0 Lech Poznań 0 Mecze drużyny Stal Mielec Stal Mielec 1 Pogoń Szczecin 2 Stal Mielec 2 Jagiellonia Białystok 1 GKS Katowice 1 Stal Mielec 0 Elfsborg 0 Stal Mielec 2 Widzew Łódź 2 Stal Mielec 1

Historia spotkań Piasta i Stali

Około miesiąc temu doszło do towarzyskiej konfrontacji Piasta i Stali. Mecz zakończył się wynikiem 2:2. Gliwiczanie nie potrafili pokonać swojego najbliższego rywala także w pierwszej konfrontacji sezonu 2024/2025. Wówczas Stal zaimponowała skutecznością w ostatnim kwadransie gry i ograła Piasta 2:0.

Piast Gliwice – Stal Mielec: przewidywane składy

Piast Gliwice – Stal Mielec: przewidywane składy

Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Stal Mielec Janusz Niedźwiedź

Rezerwowi 0 Thierry Gale 2 Akim Zedadka 9 Fabian Piasecki 14 Miguel Nóbrega 30 Miłosz Szczepański 31 Oskar Leśniak 33 Karol Szymański 36 Jakub Lewicki 39 Maciej Rosołek 77 Arkadiusz Pyrka 0 Damian Kądzior 6 Matthew Guillaumier 9 Ravve Assayag 13 Konrad Jałocha 19 Dawid Tkacz 20 Karol Knap 21 Mateusz Matras 25 Łukasz Wolsztyński 32 Fryderyk Gerbowski 33 Adrian Bukowski

Piast Gliwice – Stal Mielec: kontuzje i zawieszenia

Aleksandar Vukovic nie będzie miał do dyspozycji dwóch zawodników. Przez wiele miesięcy niedostępny będzie Andreas Katsantonis. Z powodu zawieszenia za nadmiar kartek niemożliwy jest występ Patryka Dziczka.

Na kłopoty kadrowe nie narzeka Janusz Niedźwiedź. Problematyczna dla jego drużyny może okazać się potwierdzona już sprzedaż podstawowego napastnika. Do Legii Warszawa przeniósł się bowiem Ilja Szkurin, na czym skorzystać powinien jego dotychczasowy zmiennik, czyli Łukasz Wolsztyński.

Kontuzje i zawieszenia Piast Gliwice Zawodnik Powrót Tihomir Kostadinov Uraz mięśnia Początek marca 2025 Patryk Dziczek Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Stal Mielec Zawodnik Powrót Marco Ehmann Uraz więzadła krzyżowego Połowa marca 2025

Przewidywania bukmacherów

Według bukmachera STS faworyt piątkowej konfrontacji to Piast Gliwice, co potwierdza współczynnik 2.00. Kurs na Stal Mielec jest niemal dwukrotnie wyższy i wynosi 3.90. Kurs na ewentualny remis i podział punktów to 3.20.

