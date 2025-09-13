Piast Gliwice i Jagiellonia Białystok mierzyły się ze sobą w sobotni wieczór. Rywalizacja się podziałem punktów (1:1). Drużyna przez Maxa Moldera przez znaczną część meczu musiała sobie radzić w osłabieniu.

PressFocus Na zdjęciu: Erik Jirka oraz Dawid Drachal

Jagiellonia Białystok remisuje z Piastem Gliwice

Sobotnie zmagania w ramach 8. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamykało starcie, w którym Piast Gliwice przed własną publicznością podejmował Jagiellonię Białystok. Drużyny przystąpiły do tej rywalizacji tuż po przerwie reprezentacyjnej. W ostatnim swoim występie gospodarze zremisowali z Zagłębiem Lubin (2:2). Jagiellonia Białystok natomiast pokonała Lechię Gdańsk (2:0).

Pierwsza odsłona niespodziewanie układała się pod dyktando Piasta Gliwice. Podopieczni Maxa Moldera przeważali w posiadaniu piłki i w liczbie oddanych strzałów. Jagiellonia Białystok natomiast próbowała z kontry zaskoczyć rywala. Finalnie jednak kibice nie obejrzeli trafień w pierwszych 45. minutach. Drużyny zatem schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Druga połowa rozpoczęła się bardzo źle dla Piasta Gliwice. W 52. minucie arbiter ukarał Quentina Boisgarda czerwonym kartonikiem. Jagiellonia Białystok bardzo szybko to wykorzystała, ponieważ chwilę później cieszyła się z prowadzenia. Na listę strzelców wpisał się Jesus Imaz.

Jesus Imaz się nie zatrzymuje! Jagiellonia prowadzi w Gliwicach! 💪



📺Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEjFrA pic.twitter.com/qkN4SnMTUl — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 13, 2025

Duma Podlasia była już myślami powrotem do Białegostoku. Jednak w doliczonym czasie gry Piast Gliwice postanowił sprawić im psikusa. Juande doprowadził do wyrównania i tym samym zapewnił swojej drużynie cenny punkt. Podopieczni Adriana Siemieńca mogą sobie pluć w brodę, że wypuścili zwycięstwo z rąk.

Jagiellonia Białystok w kolejnym meczu zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Płock. Piast Gliwice natomiast pojedzie do Radomia na starcie z Radomiakiem.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok 1:1

Juande (90+3′) – Jesus Imaz (61′)