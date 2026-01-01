Szokujące informacje zza kulis piłki nożnej. Dotyczą byłego trenera Wisły

Dan Petrescu to trener, który w przeszłości prowadził między innymi Wisłę Kraków. "Daily Mail" przekazał natomiast bardzo niepokojące wieści dotyczące Rumuna i jego stanu zdrowia.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dan Petrescu

Dan Petrescu poważnie chory

Dan Petrescu to 58-latek, który aktualnie pozostaje bez pracy. Do sierpnia minionego roku był szkoleniowcem CFR Cluj. Wcześniej natomiast prowadził między innymi Jeonbuk Hyundai, Kayserispor, Al-Nasr, Dynamo Moskwa czy Kuban Krasnodar. Z kolei od grudnia 2005 do września 2006 roku pełnił funkcję trenera Wisły Kraków. Tymczasem konkretne wieści na temat byłego reprezentanta Rumunii podał „Daily Mail”.

Źródło ujawniło, że znany trener otrzymał diagnozę nowotworu. Stan zdrowia rumuńskiego szkoleniowca ma być określany jako krytyczny.

Petrescu w trakcie swojej kariery piłkarskiej i trenerskiej sięgnął po wiele trofeów. Jako zawodnik trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Rumunii oraz trzykrotnie sięgał po Puchar Rumunii. Ponadto na koncie 58-latka znajdują się dwa triumfy w Pucharze Anglii oraz zwycięstwo w Pucharze Ligi Angielskiej. Z kolei w pracy szkoleniowej Petrescu pięć razy wygrywał mistrzostwo Rumunii, a także raz sięgnął po Puchar Chin.

Rumuński szkoleniowiec w trakcie swojej kariery kilkukrotnie prowadził CFR Cluj. Ostatnia przygoda Petrescu w tym klubie trwała od kwietnia 2024 do sierpnia 2025 roku. Trener prowadził drużynę w 68 spotkaniach, notując bilans punktowy ze średnią 1,78 punktu na mecz.

Z krakowską Wisłą został z kolei wicemistrzem Polski w sezonie 2005/2006, przegrywając walkę o mistrzowski tytuł z Legią Warszawa. Biała Gwiazda do stołecznej ekipy traciła wówczas tylko dwa punkty. Wisła w całym sezonie straciła zaledwie 20 bramek.