Chelsea przed kluczową decyzją. Dwa nazwiska na krótkiej liście

Chelsea po zakończeniu współpracy z Enzo Mareską jest w trakcie poszukiwania nowego trenera. Konkretnych kandydatów na następcę Włocha wskazał natomiast portal "The Independent".

fot. Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Liam Rosenior i Andoni Iraola kandydatami na trenera Chelsea

Chelsea w trakcie trwającego sezonu celuje przede wszystkim w miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Przed władzami klubu stoi natomiast wyzwanie związane ze znalezieniem nowego trenera. Ciekawe wieści na ten temat przekazał „The Independent”.

Źródło przekonuje, że na dziś głównymi kandydatami na następcę Enzo Mareski są Liam Rosenior oraz Andoni Iraola. Pierwszy z nich jest obecnie szkoleniowcem Strasbourga, z którym ma kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. Z kolei Hiszpan pełni funkcję menedżera Bournemouth, mając z klubem z Vitality Stadium umowę obowiązującą do końca czerwca 2026 roku.

Ekipa ze Stamford Bridge plasuje się aktualnie na piątym miejscu w tabeli Premier League, mając 30 punktów na koncie po rozegraniu 19 spotkań. W ostatnich dziewięciu meczach, licząc wszystkie rozgrywki, Chelsea wygrała tylko dwa razy.

Londyńska drużyna do ligowego grania wróci 4 stycznia. Zmierzy się wówczas w hicie Premier League z Manchesterem City. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30. Ciekawostką jest fakt, że The Citizens w każdym z czterech ostatnich meczów z The Blues byli górą. Ostatnia potyczka pomiędzy zespołami miała miejsce w styczniu 2025 roku. Manchester City wygrał wówczas 3:1. Bramki dla zespołu Pepa Guardioli zdobyli Josko Gvardiol, Erling Haaland oraz Phil Foden. Jedynego gola dla Chelsea strzelił Noni Madueke.