Legia Warszawa kilka dni temu sprowadziła nowego bramkarza. Marek Papszun spodziewa się zaciętej rywalizacji o miejsce między słupkami. Nie wyklucza, że Otto Hindrich wygryzie Kacpra Tobiasza.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia trafiła z nowym bramkarzem? Papszun wiele po nim oczekuje

Legia Warszawa sfinalizowała dopiero jeden zimowy transfer. Do drużyny dołączył Otto Hindrich, który miał już okazję sprawdzić się podczas piątkowego sparingu z Sigmą Ołomuniec. Wojskowi wygrali to spotkanie 1-0, więc obaj bramkarze mogą pochwalić się czystym kontem.

Wiosną zapowiada się ciekawa rywalizacja między Hindrichem a Kacprem Tobiaszem. Uważa tak również Marek Papszun, który chwali nowy nabytek klubu. Otwarcie przyznaje, że w tym momencie wyżej stoją notowania polskiego bramkarza, który ma większe doświadczenie i lepiej zna drużynę, ale docelowo Hindrich może mu poważnie zagrozić.

Dla Legii transfer Hindricha jest też pewnego rodzaju zabezpieczeniem na wypadek odejścia Tobiasza po sezonie. Wówczas wygasa jego umowa, której do tej pory nie udało się przedłużyć.

– Otto Hindrich dopiero do nas dołączył, w piątek powinien trochę inaczej zachowywać się przy piłce. Biorąc pod uwagę fakt, że praktycznie z nami nie trenował, to dobrze to wyglądało. Oczywiście, na dziś Kacper Tobiasz ma przewagę, jeśli chodzi o strategię nt. gry czy wiedzę. Jest swobodny w drużynie, bo jest zawodnikiem Legii od dłuższego czasu. Czuje się pewnie i na pewno to jego przewaga. Z moich obserwacji, również przedtransferowych, wynika, że Hindrich prędzej czy później podejmie rękawice z Tobiaszem o pierwszy plac – wytłumaczył Papszun po wygranym meczu sparingowym, cytowany przez portal Legia.net.