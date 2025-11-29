Pietuszewski rozchwytywany! Jagiellonia stawia warunki ws. sprzedaży

Oskar Pietuszewski zbliża się do pierwszego zagranicznego transferu w karierze. Według TVP Sport oczekiwania Jagiellonii Białystok są na poziomie kilkunastu mln euro. Co więcej, chcą otrzymać także bonusy i wypożyczyć go z powrotem na rok.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Jagiellonia postawiła trzy warunki ws. sprzedaży Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski należy do grona najbardziej utalentowanych zawodników na świecie do 18. roku życia. To ogromne wyróżnienie dla młodzieżowego reprezentanta Polski. W TOP10 rankingu nie znalazł się żaden inny piłkarz z naszego kraju.

O tym, że Pietuszewski to wielki talent wie cała Europa. Nic więc dziwnego, że co chwilę pojawiają się nowe kluby, które chcą sprowadzić nastolatka do siebie. Ostatnio do grona zainteresowanych dołączyli angielscy giganci na czele z Arsenalem i Manchesterem City.

Jagiellonia Białystok jest świadoma zainteresowania, jakim cieszy się młody zawodnik. Natomiast kwestia sprzedaży zależy od wielu czynników. O tym, jakie Duma Podlasia stawia warunki dot. potencjalnego transferu Pietuszewskiego pisze TVP Sport. Z ich informacji wynika, że wycena piłkarza to kilkanaście milionów euro. Po drugie klub liczy także na atrakcyjne bonusy, a także roczne wypożyczenie powrotne. Ponadto warto dodać, że ważna będzie także perspektywa rozwoju dla 17-letniego wychowanka Jagiellonii.

Bez wątpienia Jagiellonia, sprzedając Pietuszewskiego pobije rekord transfery klubu. Jak dotąd najwięcej zarobili za Patryka Klimalę, za którego Celtic zapłacił kiedyś 4 mln euro. Być może będzie to również najdroższa sprzedaż w historii PKO BP Ekstraklasy.