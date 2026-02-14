Papszun skrytykował trzech piłkarzy Legii. Oni muszą dać z siebie więcej

Legia Warszawa zremisowała z GKS-em Katowice (1:1). Marek Papszun na konferencji prasowej skrytykował występ trzech zawodników. Nie był zadowolony z gry Antonio Colaka, Steve'a Kapuadiego i Kacpra Urbańskiego.

Kapuadi, Colak i Urbański zagrali słaby mecz wg. trener Legii

Legia Warszawa ma za sobą trzy spotkania, w których na ławce trenerskiej zasiadał Marek Papszun. Wojskowi nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa. W piątek wieczorem po raz kolejny rozczarowali, remisując z GKS-em Katowice (1:1). W efekcie nadal zajmują miejsce w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy, a strata do drużyn z górnej części tabeli cały czas rośnie.

Marek Papszun na konferencji nie był zadowolony z występu trzech zawodników. Cytowany przez oficjalną stronę Legia.com, zauważył, że słaby mecz rozegrali Antonio Colak, Steve Kapuadi i Kacper Urbański. Od całej trójki szkoleniowiec oczekuje znacznie więcej.

– Nie chciałbym oceniać na gorąco. Z tego, co pamiętam, Antonio oddał jeden groźny strzał w pierwszej połowie. Na pewno mógł zachować się lepiej w defensywie przy straconej bramce. Poza tym, w tym spotkaniu, nie pokazał się więcej – powiedział Marek Papszun.

– To nie był dobry mecz Steve’a. Grał słabiej, zdecydowałem się na zmianę. To też nie jest dziwne. On wraca po długiej przerwie, zawirowaniach transferowych, kontuzji. To było widać. Nie możemy ustawić tego trzyosobowego bloku. Sprawdzaliśmy trzy warianty, a za tydzień prawdopodobnie sprawdzimy czwarty, bo Radovan będzie pauzował. Droga jest trudna, ale wierzę, że punkt po punkcie osiągniemy swój cel – mówił trener Legii, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Od Kacpra oczekuję więcej, on sam oczekuje od siebie więcej. Ciężko pracuje, aby to pokazać. Wierzę, że ten jego talent rozkwitnie w Legii. Dzisiaj miał przebłyski, ale potrzebujemy więcej konkretów od zawodników ofensywnych w trzeciej tercji – zdradził.

Następny mecz Legia Warszawa zagra za tydzień w weekend. W sobotę (21 lutego) zmierzą się przed własną publicznością z Wisłą Płock.