Papszun podpalił! Aż trudno uwierzyć, co powiedział o Rakowie

Marek Papszun w łączeniu z Ligą+ Extra na antenie "Canal+ Sport" bardzo mocno wypowiedział się na temat Rakowa Częstochowa mówiąc chociażby o "blokowaniu odejścia". Podobnie było na konferencji prasowej.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun uderzył w Raków Częstochowa

Marek Papszun jest numerem jeden na liście życzeń Legii Warszawa do objęcia tego zespołu i od kilku tygodni właściwie dyskusja na ten temat dominuje życie piłkarskie w naszym kraju. Wszystko bowiem za sprawą przeciągających się negocjacji pomiędzy klubami i kwestii, jakżeby inaczej, finansowej. Wojskowi nie chcą zapłacić za szkoleniowca tyle, ile chce Raków Częstochowa, a przynajmniej taka jest wersja znana opinii publicznej.

Oliwy do ognia zdecydował dolać się jednak sam szkoleniowiec, który już ostatnio wprost powiedział, że chce zostać trenerem Legii Warszawa. Po meczu z GKS-em Katowice w łączeniu z programem Ligą+ Extra na antenie „Canal+ Sport” jednak znów podpalił swoją wypowiedzią.

– Jestem dumny z naszej drużyny i z tego jak funkcjonowała wtedy gdy mieliśmy słabszy moment i chcieli mnie w klubie zwolnić i z tego jak funkcjonuje dziś gdy nie chcą mnie z tego klubu puścić – powiedział szkoleniowiec na antenie Canal+ Sport cytowany przez Kamila Głębockiego z „NaWylot.pl”. Dodał także, że jutro najprawdopodobniej wyda jakieś oświadczenie.

– Jestem zmęczony tą sytuacją. Mimo zachowania ludzi tutaj dookoła, staram się być szczęśliwy – powiedział z kolei na konferencji prasowej cytowany również przez Kamila Głębockiego z „NaWylot.pl”.

