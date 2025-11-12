Papszun łączony z klubem w Anglii! Jest jednym z faworytów

Marek Papszun zdaniem brytyjskich mediów jest jednym z kandydatów na trenera Norwich. Kurs na to, że zostanie szkoleniowcem klubu z Championship spadł z 20/1 na 4/1.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Norwich rozważa zatrudnienie Marka Papszuna

Marek Papszun po ciężkim początku sezonu wyprowadził z kryzysu Raków Częstochowa. Aktualnie pod jego wodzą Medaliki wróciły do walki o mistrzostwo. Po 14. kolejkach PKO BP Ekstraklasy zajmują 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 23 punktów. Bardzo dobrze radzą sobie również w Lidze Konferencji, gdzie plasują się na 12. miejscu po trzech meczach, zbierając po drodze 5 punktów.

Niespodziewanie media obiegła informacja, że Marek Papszun jest w gronie kandydatów do przejęcia zagranicznego klubu. Jak przekazał serwis Bleed Norwich, polski szkoleniowiec to poważna opcja dla Norwich, występującego na poziomie Championship.

Jeszcze do niedawna szanse na to, że Papszun zostanie trenerem Norwich, wynosiły aż 20/1. Natomiast na przestrzeni ostatnich godzin kurs spadł najpierw do 8/1, a obecnie wynosi tylko 4/1. Wygląda więc na to, że aktualnie 51-latek jest jednym z faworytów.

RUMOUR🚨

Outsider Marek Papszun has shot up to 4/1 in the odds of becoming the new head coach at Norwich. Papszun is the head coach of Raków in Poland who he got from the 3rd division to 1st division in 3 seasons, then winning the 1st division in his 7th year in charge.#ncfc pic.twitter.com/1R1FYWJsnT — Bleed Norwich (@bleedncfc) November 11, 2025

W Anglii opisują go jako szkoleniowca o bardzo dobrej reputacji w Polsce. Wskazują, że ma wysoki współczynnik zwycięstw i osiągał ponadprzeciętne wyniki z Rakowem, a także doprowadził zespół do gry w europejskich pucharach.

Norwich to drugoligowy zespół, występujący na zapleczu Premier League. W tym sezonie Kanarki mają duże problemy w lidze. Po 15. kolejkach zajmują przedostatnie 23. miejsce w Championship z dorobkiem 9 punktów. Do bezpiecznego miejsca tracą 4 oczka. Warto dodać, że zawodnikiem klubu są dwaj byli piłkarze Rakowa – Vladan Kovacević i Ante Crnac.