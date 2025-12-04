Papszun chciał go w Legii. Były trener klubu z Ekstraklasy odmówił

Marek Papszun lada moment może zostać trenerem Legii Warszawa. W trakcie kompletowania sztabu chciał, aby jego asystentem został Patryk Czubak. Były szkoleniowiec Widzewa odmówił, pozostając w Chorwacji - przekazał Łukasz Olkowicz w programie "Ofensywni".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Patryk Czubak odmówił Papszunowi! Miał szanse pracować w Legii

Legia Warszawa wciąż nie ogłosiła nazwiska nowego trenera. Obowiązki po Edwardzie Iordanescu tymczasowo przejął Inaki Astiz. Pod wodzą Hiszpana stołeczny klub nie wygrał żadnego meczu, trzykrotnie notując remis i doznając trzech porażek. W międzyczasie trwają rozmowy z Markiem Papszunem i Rakowem Częstochowa, aby wykupić szkoleniowca Medalików.

Z samym trenerem Legia osiągnęła porozumienie szybko. Problem stanowią negocjacje z Rakowem, które się przeciągają. Jak dotąd pod Jasną Górą nie otrzymali oferty, która byłaby uznana za satysfakcjonującą. Marek Papszun licząc na to, że finalnie trafi do Legii, rozpoczął budowanie sztabu szkoleniowego. W roli asystenta widział Patryka Czubaka, który miał dostać ofertę.

Czubak, czyli były trener Widzewa Łódź, a obecnie asystent Żeljko Sopicia w NK Osijek odmówił Papszunowi. Jak przekazał Łukasz Olkowicz w programie „Ofensywni” 32-latek nie chciał iść do Legii w roli asystenta, jest mu dobrze w Chorwacji.

– Z Markiem Papszunem do Legii Warszawa w sztabie ma przyjść 15 osób. Co ciekawe, Papszun chciał na asystenta Patryka Czubaka, czyli byłego trenera Widzewa, ale jemu dobrze jest w Chorwacji. Nie chciał iść do Legii jako asystent. Z tego, co słychać, to Papszun rekrutuje w całej Polsce, więc wchodzi do Legii na swoich zasadach, bo Legia jest pod ścianą – przekazał Łukasz Olkowicz w programie „Ofensywni”.