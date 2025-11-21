Papszun blisko odejścia z Rakowa! Legia musi spełnić jeden warunek

Marek Papszun porozumiał się z Legią Warszawa ws. objęcia funkcji trenera pierwszego zespołu. Z informacji, jakie podał Kamil Głębocki, wynika, że Raków nie będzie blokował jego odejścia. Wojskowi muszą jednak zapłacić kwotę, jakiej oczekuje zespół z Częstochowy.

CTK / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków postawił warunek! Legia musi zapłacić za Papszuna

Legia Warszawa od trzech tygodni szuka nowego trenera, który przejmie obowiązki po Edwardzie Iordanescu. Aktualnie tymczasowo za wyniki zespołu odpowiada Inaki Astiz. Pod wodzą Hiszpana stołeczny klub nie wygrał żadnego z trzech spotkań. W czwartek media obiegła sensacyjna informacja. Stało się jasne, że triumfator Pucharu Polski prowadzi zaawansowane rozmowy z Markiem Papszunem.

Co więcej, Marek Papszun porozumiał się z Legią Warszawa, ale do sfinalizowania zmiany klubu wciąż daleka droga. Przed ekipą ze stolicy najważniejsze zadanie, czyli próba wypracowania porozumienia z Rakowem Częstochowa.

🚨Nowe informacje w sprawie ,,transferu" Marka Papszuna do Legii.



Marek Papszun ostatecznie porozumiał się z Legią, ale ,,here we go" jeszcze nie ma. O tym czy do przenosin szkoleniowca dojdzie, zdecyduje tylko i wyłącznie Michał Świerczewski. Według moich informacji Raków nie… pic.twitter.com/8OHB1wHUTF — Kamil Głębocki (@kamilglebocki) November 20, 2025

Jak podaje Kamil Głębocki o tym, czy Papszun opuści Medalików, zdecyduje Michał Świerczewski. Raków nie zamierza blokować jego odejścia, ale postawił jeden warunek. Legia musi zapłacić oczekiwaną przez nich kwotę, w innym przypadku trener zostanie w Częstochowie. Na ten moment wiadomo, że 51-latek poprowadzi drużynę w sobotę w meczu z Piastem Gliwice.

Warto dodać, że Raków przygotował się na odejście Papszuna. Jego następcą ma zostać Łukasz Tomczyk, czyli obecny trener Polonii Bytom. O potencjalnym zatrudnieniu 37-latka w Częstochowie Goal.pl rozmawiał z dyrektorem sportowym Polonii.