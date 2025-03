O przełamanie i o podtrzymanie serii. Czyli Zagłębie kontra Raków

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Zagłębie Lubin zmierzy się z Rakowem

Na zakończenie tej serii gier czeka nas bardzo ciekawie zapowiadający się mecz pomiędzy Rakowem Częstochowa a zespołem Zagłębia Lubin. Będzie to potyczka lidera tabeli z jej praktycznie outsiderem, bowiem Miedziowi lokują się na 17. miejscu w tabeli mając na koncie tylko 23 oczka, a więc mniej niż połowę tego, co zdobył do tej pory. Nie trzeba więc zbyt przesadnie podkreślać tego, że to goście są faworytami tego starcia.

Niemniej Zagłębie, które prowadzi od kilkunastu dni Leszek Ojrzyński musi zacząć punktować i wygrywać, jeśli myśli o pozostaniu w lidze. Z tego też powodu postawiono na doświadczonego szkoleniowca, który trudni się w ratowaniu drużyn przed degradacją. Czy i tym razem mu się to uda?

Ostatnie mecze obu zespołów

Nie jest tajemnicą, że to Raków Częstochowa jest w doskonałej formie. Od tygodni trwa ich passa zwycięstw. W poprzedniej kolejce okazali się oni lepsi od Legii Warszawa, którą pokonali pod Jasną Górą 3:2. Wcześniej z kolei ograli Piasta Gliwice, Lechię Gdańsk oraz Górnika i Lecha Poznań. A więc jak widać, niezależnie od klasy rywala, ekipa Marka Papszuna wygrywa.

Z kolei Zagłębie Lubin przed przerwą na mecze reprezentacji zremisowało z Koroną Kielce 1:1. Było to pierwsze starcie Leszka Ojrzyńskiego u sterów Miedziowych i okazało się skuteczne, bowiem nastąpiło przełamanie względem kilku porażek z rzędu, po których pracę stracił Marcin Włodarski. Zagłębie przegrało bowiem z GKS-em Katowice, Piastem Gliwice oraz Lechem Poznań.

Mecze drużyny Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 1 Korona Kielce 1 GKS Katowice 1 Zagłębie Lubin 0 Zagłębie Lubin 0 Piast Gliwice 1 Lech Poznań 3 Zagłębie Lubin 1 Zagłębie Lubin 1 Lechia Gdańsk 3 Mecze drużyny Raków Częstochowa Raków Częstochowa 3 Legia Warszawa 2 Piast Gliwice 0 Raków Częstochowa 3 Raków Częstochowa 3 Lechia Gdańsk 1 Raków Częstochowa 1 Górnik Zabrze 0 Lech Poznań 0 Raków Częstochowa 1

Historia spotkań Zagłębia i Rakowa

W pierwszym meczu tego sezonu piłkarze Marka Papszuna praktycznie rozgromili zespół Zagłębie przed własną publicznością aż 5:1. W poprzednim sezonie podobny wynik towarzyszył także starciu w Częstochowie, ale w rewanżu na Dolnym Śląsku było już 2:0 dla Zagłębia. Ostatni remis tych zespołów to z kolei maj 2023 roku i wynik 1:1. Ogólnie jednak to Medaliki w ostatnich latach lepiej radziły sobie z lubinianami.

drużyna – drużyna: przewidywane składy

Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Raków Częstochowa Marek Papszun Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 30 Hładun 5 Ławniczak 25 Nalepa 16 Corluka 27 Kłudka 8 Dąbrowski 26 Kolan 4 Michalski 77 Szmyt 21 Pieńko 17 Wdowiak 18 Brunes 84 Santos 10 Alvarez 26 Otieno 30 Koczergin 5 Berggren 20 Silva 4 Svarnas 88 Rodin 7 Tudor 1 Trelowski 30 Hładun 5 Ławniczak 25 Nalepa 16 Corluka 27 Kłudka 8 Dąbrowski 26 Kolan 4 Michalski 77 Szmyt 21 Pieńko 17 Wdowiak 18 Brunes 84 Santos 10 Alvarez 26 Otieno 30 Koczergin 5 Berggren 20 Silva 4 Svarnas 88 Rodin 7 Tudor 1 Trelowski 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Raków Częstochowa Marek Papszun Rezerwowi 1 Jasmin Burić 3 Alexander Abrahamsson 7 Marek Mroz 11 Arkadiusz Woźniak 14 Ludvig Fritzson 18 Adam Radwański 19 Marcin Listkowski 44 Marcel Reguła 90 Dawid Kurminowski 2 Ariel Mosór 3 Milan Rundić 8 Ben Lederman 9 Patryk Makuch 12 Dusan Kuciak 14 Srdjan Plavsic 15 Jesus Diaz 17 Leonardo Rocha 19 Michael Ameyaw 23 Peter Barath 24 Zoran Arsenic

Kursy bukmacherskie na ten mecz

Oczywistym faworytem tego meczu według bukmachera STS jest zespół Rakowa Częstochowa. Kurs na zwycięstwo zespołu gości wynosi mniej więcej 1.98. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.30, a trzy punkty gospodarzy można postawić za 3.90.

Zagłębie Lubin Raków Częstochowa 3.90 3.25 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2025 14:52 .

Who will win ? Zagłębie Lubin W P P P P R ? 23.2 % Remis 28.1 % Raków Częstochowa P W W W W W ? 48.6 %

