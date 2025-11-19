Nowy kandydat do pracy w Legii! Ostatnio prowadził klub w Lidze Mistrzów

Legia Warszawa wciąż nie znalazła nowego trenera. Jak poinformował serwis Meczyki.pl, na liście życzeń jest m.in. Raphael Wicky. Szwajcar ostatnio prowadził Young Boys Berno, z którym grał w Lidze Mistrzów.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Raphael Wicky na liście życzeń Legii Warszawa

Legia Warszawa ponad dwa tygodnie temu poinformowała, że Edward Iordanescu przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Do rozstania doszło ze względu na słabe wyniki. Ostatnim meczem, w jakim Rumun prowadził drużynę było starcie z Pogonią Szczecin, które zakończyło się porażką. Jednocześnie stołeczny klub pożegnał się z rozgrywkami STS Pucharu Polski.

Tymczasowo odpowiedzialność za wyniki przejął dotychczasowy członek sztabu szkoleniowego – Inaki Astiz. W międzyczasie trwają poszukiwania nowego trenera. Z pracą w Legii łączono już wiele nazwisk, ale jak dotąd zarząd nie ogłosił następcy Iordanescu.

Nowe informacje o poszukiwaniach trenera przekazał serwis Meczyki.pl. Ich zdaniem opcją rezerwową ma być Nenad Bjelica. Tomasz Włodarczyk zdradził również, jakie nazwisko ma widnieć na liście życzeń. Otóż w notesie Frediego Bobicia znalazł się Raphael Wicky.

Wicky to 48-letni trener ze Szwajcarii, który w latach 2022-2024 pracował w Young Boys Berno. Ze szwajcarskim gigantem grał w Lidze Mistrzów w sezonie 2023/2024. W swoim CV ma mistrzostwo i puchar kraju, które zdobył z klubem w sezonie 2022/2023. Wcześniej prowadził Chicago Fire, FC Basel i reprezentację Stanów Zjednoczonych do lat 17.

Niemniej jednak zatrudnienie byłego trenera Young Boys Berno byłoby bardzo trudne. Wicky w ostatnich tygodniach był łączony z angielskimi klubami takimi jak Middlesbrough i West Brom.