Nowak znów zgłasza akces do kadry! Świetna forma gwiazdora GKS-u Katowice [WIDEO]

Bartosz Nowak w ostatnich tygodniach jest w bardzo dobrej formie. Potwierdził to także w derbowej rywalizacji z Górnikiem Zabrze, gdy w 23. minucie meczu trafił do siatki rywali.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Bartosz Nowak znów z golem

GKS Katowice mierzy się dzisiaj z Górnikiem Zabrze w ramach jednego z absolutnych hitów tej kolejki PKO Ekstraklasy. Derby Śląska zapowiadały się od samego początku bardzo ciekawie, bowiem gospodarze w ostatnich tygodniach są w formie i grają naprawdę dobrze, z kolei goście – upatrywani przez wielu jako jeden z kandydatów do mistrzostwa – złapali lekką zadyszkę.

Ta różnica w formie obu ekip dość szybko się potwierdziła, bowiem już w 23. minucie meczu gola na 1:0 zdobył Bartosz Nowak. Świetnie dysponowany ostatnio ofensywny pomocnik Katowiczan odnalazł się w polu karnym i z odległości około pięciu metrów pewnie, soczystym, mocnym strzałem skierował piłkę do siatki. To kolejny gol 32-latka w ostatnich tygodniach.

GKS PROWADZI!



Bartosz Nowak otwiera wynik w Śląskim Klasyku! 🔥💪



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 28, 2026

Bartosz Nowak swoją dobrą dyspozycją z całą pewnością musi wzbudzać zainteresowanie Jana Urbana, który zdaniem wielu kibiców i dziennikarzy, powinien wysłać powołanie do gracza GKS-u Katowice. Z pewnością w najbliższym czasie sprawa ta się ostatecznie wyjaśni.

W tym sezonie do tej pory pomocnik zdobył już 12 goli oraz zanotował 11 asyst w 25 meczach. To liczby wręcz wybitne, biorąc pod uwagę także fakt, że ekipa Rafała Góraka nie jest ligowym potentatem.

