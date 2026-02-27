Motor potwierdził. Lider defensywy zostaje na dłużej

08:51, 27. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Motor Lublin

Motor Lublin już oficjalnie poinformował, że Marek Bartos przedłużył kontrakt z zespołem do końca czerwca 2027 roku. W tym sezonie na koncie ma 17 występów.

Piłkarze Motoru Lublin
Obserwuj nas w
Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor przekazał świetne informacje dla kibciów

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie ze zmiennym szczęściem, ale trzeba przyznać, że w 2026 roku grają naprawdę dobrze, choć ich bilans to dwa zwycięstwa i dwie porażki. Niemniej raczej trudno spodziewać się, że w tym sezonie pożegnają się oni z PKO Ekstraklasą i to nawet pomimo tego, że w zimowym okienku transferowym byli bardzo pasywni na rynku transferowym.

Niemniej klub z Lublina budowany jest systematycznie i krok po kroku, czego kolejnym przykładem ma być przedłużenie umowy z jednym z kluczowych defensorów, a więc Markiem Bartosem. Motor oficjalnie przekazał, że Słowak pozostanie w drużynie na kolejny sezon, a więc do końca czerwca 2027 roku.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

– Jestem bardzo szczęśliwy, że spędzę w tym klubie jeszcze co najmniej rok. Mamy tu niesamowitych kibiców, którzy wspierają nas co mecz i mam nadzieję, że tak to pozostanie. Ze wszystkim zawodnikami mam bardzo dobre relacje, tak samo ze sztabem trenerskim, więc jestem bardzo zadowolony, że zostaję na dłużej – powiedział Marek Bartos w rozmowie z klubowymi mediami.

Marek Bartos w tym sezonie rozegrał w sumie 17 spotkań i zanotował jedną asystę. Łącznie dla Motoru Lublin, do którego trafił z ligi słowackiej, rozegrał 42 mecze i zdobył jednego gola. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-letniego środkowego obrońcę na 400 tysięcy euro.

Zobacz także: Bartosz Mazurek przeszedł do historii! Nikt przed nim tego nie zrobił