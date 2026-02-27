Motor potwierdził. Lider defensywy zostaje na dłużej

Motor Lublin już oficjalnie poinformował, że Marek Bartos przedłużył kontrakt z zespołem do końca czerwca 2027 roku. W tym sezonie na koncie ma 17 występów.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor przekazał świetne informacje dla kibciów

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie ze zmiennym szczęściem, ale trzeba przyznać, że w 2026 roku grają naprawdę dobrze, choć ich bilans to dwa zwycięstwa i dwie porażki. Niemniej raczej trudno spodziewać się, że w tym sezonie pożegnają się oni z PKO Ekstraklasą i to nawet pomimo tego, że w zimowym okienku transferowym byli bardzo pasywni na rynku transferowym.

Niemniej klub z Lublina budowany jest systematycznie i krok po kroku, czego kolejnym przykładem ma być przedłużenie umowy z jednym z kluczowych defensorów, a więc Markiem Bartosem. Motor oficjalnie przekazał, że Słowak pozostanie w drużynie na kolejny sezon, a więc do końca czerwca 2027 roku.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że spędzę w tym klubie jeszcze co najmniej rok. Mamy tu niesamowitych kibiców, którzy wspierają nas co mecz i mam nadzieję, że tak to pozostanie. Ze wszystkim zawodnikami mam bardzo dobre relacje, tak samo ze sztabem trenerskim, więc jestem bardzo zadowolony, że zostaję na dłużej – powiedział Marek Bartos w rozmowie z klubowymi mediami.

Marek Bartos w tym sezonie rozegrał w sumie 17 spotkań i zanotował jedną asystę. Łącznie dla Motoru Lublin, do którego trafił z ligi słowackiej, rozegrał 42 mecze i zdobył jednego gola. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-letniego środkowego obrońcę na 400 tysięcy euro.

