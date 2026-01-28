Motor Lublin w środę ogłosił ważną wiadomość. Klub bowiem doszedł do porozumienia ze swoim kapitanem. Bartosz Wolski podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Oficjalnie: Bartosz Wolski na dłużej w Motorze Lublin

Motor Lublin przygotowuje się do rundy wiosennej PKO Ekstraklasy. Podopieczni Mateusza Stolarskiego mają za sobą dość ciężką jesień i na ten moment ich przewaga nad miejscem spadkowym wynosi zaledwie punkt. Klub też nie robi ruchów podczas zimowego okienka transferowego, co mocno niepokoi kibiców lubelskiego zespołu.

Ostatnio pojawiły się doniesienia, że Bartosz Wolski może opuścić Motor Lublin. Tak się jednak nie stanie. Lubelski klub w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony pochwalili się nową umową swojego kapitana. Pomocnik podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

– Cieszę się, że zostaję w Motorze. To nie tylko klub, to również mój dom. Przeżyłem tu jedne z najważniejszych chwil w mojej karierze, a najlepsze dopiero przed nami. Moim marzeniem związanym z kolejnymi dwoma latami w Motorze na pewno byłoby wejście do europejskich pucharów – powiedział Bartosz Wolski na łamach strony klubowej.

Kapitan Motoru Lublin w trwającej kampanii rozegrał 19 spotkań. Wychowanek Elany Toruń ma na koncie jedno trafienie, a także dwie asysty. 28-latek nie prezentuje formy, którą imponował w zeszłym sezonie, ale to wciąż kluczowy gracz w układance Mateusza Stolarskiego.