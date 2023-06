PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Górnik Zabrze może zostać sprzedany

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik prowadzi w tej sprawie rozmowy

Kibice od dłuższego czasu domagają się zmian w klubie

Trwają rozmowy nt. sprzedaży Górnika

Dla Górnika Zabrze zakończony sezon był słodko-gorzki. Bowiem do momentu prowadzenia zespołu przez trenera Bartosza Gaula, drużyna znajdowała się w dolnych rejonach tabeli. Klub był bezpośrednio włączony do walki o utrzymanie. Wszystko zmieniło się jednak, gdy do Zabrza wrócił dobrze znany Jan Urban. Szkoleniowiec praktycznie z miejsca odmienił zespół, co pozwoliło zająć szóste miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Ciekawe informacje z Zabrza. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik spotyka się z inwestorami i rozmawia o sprzedaży klubu. Górnik po 12 latach może zmienić właściciela. — Łukasz Olkowicz (@LukaszOlkowicz) June 18, 2023

Przez cały sezon słychać było jednak głosy o potrzebie zmian w klubie. Domagali się tego m.in. kibice, którzy chcieli, aby miasto sprywatyzowało klub. Teraz nowe światło w tej sprawie rzucił Łukasz Olkowicz z “Przeglądu Sportowego”. Zdaniem dziennikarza prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik prowadzi na ten temat rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Nie wiadomo jednak, kto i jak bardzo chciałby kupić Górnika. Zagadką pozostaje również pytanie, czy chodzi o cały pakiet akcji, czy tylko część.

